Климатиците ми превключват на режим Auto сами

Абсолютно сигурни сме, че никой не пипа дистанционното (освен някакъв полтергайст). Сменяме на 'heat', след известно време като погледнем дистанционното показва че е сменено на auto. Единият е Fuji Electric, другият General Fudjitsu. После ще погледна моделите, но ако може някой на първо четене да каже на какво се дължи това, случвало ли ви се е и дали може да се оправи без да викам фирмата, монтирала го. Проблемът се проявява произволно през няколко часа и може като дойдат техниците да няма проблем.
На ауто винаги е по-студено (с един-два градуса по-ниско от зададеното) затова не е опция да го оставям така.