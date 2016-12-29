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  • 1 Post By VeleV.Klima

Климатиците ми превключват на режим Auto сами

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  1. bai_grozdan
    bai_grozdan е на линия
    Junior Member
    Тук е от
    Sep 2014
    Мнения
    69
    Днес00:47 #1

    Question Климатиците ми превключват на режим Auto сами

    Абсолютно сигурни сме, че никой не пипа дистанционното (освен някакъв полтергайст). Сменяме на 'heat', след известно време като погледнем дистанционното показва че е сменено на auto. Единият е Fuji Electric, другият General Fudjitsu. После ще погледна моделите, но ако може някой на първо четене да каже на какво се дължи това, случвало ли ви се е и дали може да се оправи без да викам фирмата, монтирала го. Проблемът се проявява произволно през няколко часа и може като дойдат техниците да няма проблем.

    На ауто винаги е по-студено (с един-два градуса по-ниско от зададеното) затова не е опция да го оставям така.
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  3. VeleV.Klima
    VeleV.Klima е на линия
    Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,467
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    Днес00:51 #2

    Отговор: Климатиците ми превключват на режим Auto сами

    Смени си с нови батерийте.

    Sent from my K012
    justify одобрява това.
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  4. dimkaraganchev
    dimkaraganchev е на линия
    Senior Member
    Тук е от
    Aug 2009
    Живее в
    гр. Сопот
    Мнения
    1,579
    Днес00:55 #3

    Отговор: Климатиците ми превключват на режим Auto сами

    Това "й" нямаше смисъл да го слагаш.
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