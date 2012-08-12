продавам за части TV LG32LV579S

1. Устройство - модел и наименование:
....телевизор LG 32LV579S.....
2. Допълнителна информация
...Диагнозата от сервиз е проблем с чипа.Всичко друго е здраво и работещо.Ето и инфо за модела http://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-p...79s-p56365724/.....
3. Състояние и гараниця
...Попълнете тук.....
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
...договаряне.....
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
...гр.Петрич пращам по куриер.....
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
...0886315884.....
7. Снимки:
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