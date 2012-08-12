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продавам за части TV LG32LV579S

  1. bobovo
    bobovo е на линия
    Senior Member Аватара на bobovo
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    гр. Петрич
    Мнения
    1,811
    Днес14:59 #1

    продавам за части TV LG32LV579S

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    1. Устройство - модел и наименование:

    ....телевизор LG 32LV579S.....


    2. Допълнителна информация

    ...Диагнозата от сервиз е проблем с чипа.Всичко друго е здраво и работещо.Ето и инфо за модела http://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-p...79s-p56365724/.....


    3. Състояние и гараниця

    ...Попълнете тук.....


    4. Задължително -Цена, възможност за бартер?

    ...договаряне.....


    5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

    ...гр.Петрич пращам по куриер.....


    6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

    ...0886315884.....


    7. Снимки:

    ........
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