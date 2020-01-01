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Novice
Смотрите карту пандемии коронавируса
Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.
Теперь жду, когда смогу к ней присоединиться.
Достоевского дистанционное обучение ввели до 30 марта.
Также исключительными случаями являются посещение ближайшего продуктового магазина, банка или салона связи, покупка товаров первой необходимости, вынос мусора и выгул домашних животных не далее 100 м от дома.
Карта коронавируса доступна тут https://coronavirus-karta.su
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