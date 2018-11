★Max Normal Level: 400

★Max Master Level: 200

★Max Stats: 32767

★Exp Normal: 150x

★Exp Master: 5x

★Drop: 45 %

★Jewel of Soul: 60 % + (25 % Luck)

★Jewel od Bless: 100 %

★Jewel of Life: 80%

★CHAOS MACHINE:

+10: 70 % (25 % +Luck)

+11: 65 % (25 % +Luck)

+12: 60 % (25 % +Luck)

+13: 55 % (25 % +Luck)

+14: 50 % (25 % +Luck)

+15: 45 % (25 % +Luck)

★Max lvl item: +15+28

★Reset: Res 400 lvl on website ! Maximum 60 Resets!

★Webshop: Disabled

★CashShop: Disabled

★Mu Helper activation min. level: 80 lvl

★Ancient+Exe Option: Disabled

★Socket+Exe Option: Disabled

★Acc+Harmony Option: Disabled

★Trade item with Harmony Option: Yes

★Guild: 180 lvl

★Max alliance in guild: 3

★Max players in guild: 40

★Dark Knight: 1 lvl

★Dark Wizzard: 1 lvl

★Elf: 1 lvl

★Summoner: 1 lvl

★Magic Gladiator: 220 lvl

★Dark Lord: 250 lvl

★Rage Fighter: 150



LvL Normal / Marlon Quest:

★Dark Knight: 5/6

★Dark Wizzard: 5/6

★Elf: 5/6

★Summoner: 5/6

★Magic Gladiator: 7

★Dark Lord: 7

★Rage Fighter: 7



★Blood Castle: YES

★Devil Square: YES

★Chaos Castle: YES

★Illusion Temple: YES

★Imperial Fort: YES

★White Wizard: YES

★Golden Invasion: YES

★Castle Siege: YES

★Balgass Event: YES

★Hatchery Event Selupan: YES

★Medusa: YES

★Drop Event: YES

★Team vs Team Event: YES

★Player vs Player Event: YES ​