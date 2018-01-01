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  • 2 Post By Kasap
  • 4 Post By Mega

Тут есть достойные парни?..

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  1. MariaFok1
    MariaFok1 е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Dec 2018
    Живее в
    Russia
    Мнения
    27
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    Днес20:18 #1

    Тут есть достойные парни?..

    И снова приветствую! :-P Да-да, знаю, ваш форум не про это. Но я настаиваю! Хочу познакомиться с достойным мужчиной! Меня зовут Маша, 22 года, я не замужем. Мой профиль на опостылевшем мне сайте знакомств: Free dating service from Romania. Woman from Romania, Timis, Timisoara, hair Black, eye Black. (разочаровалась в сайтах знакомств, одни хамы и озабоченные, надеюсь здесь не так!) Моё фото здесь не хочет догружаться... Я люблю откровенные разговоры, но не с каждым встречным Свой скайп скину отписавшему в личку, в ответ на ваши фото! Или скидывайте мне на почту: MariaFok1@gmail.com Пишите!
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  3. Kasap
    Kasap е на линия
    Senior Member Аватара на Kasap
    Тук е от
    Oct 2008
    Живее в
    Лудница
    Мнения
    6,691
    Днес20:19 #2

    Отговор: Тут есть достойные парни?..

    Няма ли кой да я оправи "тая"?
    bobivg и Jack Krauser харесват това.
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  4. Mega
    Mega е офлайн
    Senior Member Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,119
    Днес20:26 #3

    Отговор: Тут есть достойные парни?..

    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Няма ли кой да я оправи "тая"?
    Няма, заети са да гледат ватметрите.
    dodo_pv, bobivg, Jack Krauser и 1 други харесват това.
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