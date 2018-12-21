Midea - Сервизно меню (Engineering Mode).Начин на работа, споделяне на опит и разрешаване на проблеми от ентусиасти

Сервизно меню (Ново) 2019-2027г.
Engineering Mode
1. Какво е Engineering Mode и за какво се използва:
Това е контролно меню с UI (интерфейс) предназначен за сервизна диагностика, тестване и промяна на работните режими, както и разрешаване на специфични проблеми.Дава достъп до кодове за грешки, работните параметри и тяхната промяна.
2. Достъп и начин на управление:
Чрез дистанционно управление/контролер (съкратено ДУ) - Новото сервизно меню работи с ДУ от серията RG10, както и някои хибридни модели от серия RG58.Входът до менюто се извършва посредством комбинация от бутони, задействани в определен момент, а визуалното управление чрез дисплея на ДУ и неговата комуникация с вътрешното тяло.Има две нива на достъп.
а) Ниво на достъп "Запитване" (INQUIRY) - Проверка на Данни, Тест на Системата (Data Checking):
Data Checking е сервизно стартово меню, което дава информация за работните параметри на машината, докато на климатикът е подадено захранване и/или е в един от режимите му на работа.
Вход в менюто:
- За ДУ RG10 - Чрез задържане на бутоните "Power+Fan" за 7 секунди;
- За ДУ RG58 - Задържат се бутоните "Power+Set" за 7 секунди.
б) Ниво на достъп "Сервизна услуга" (SERVICE/INQUIRY) - Настройка на параметър (Parameter Setting):
Дава достъп до промяна на параметър/услуга/настройка на съответен компонент или режим на работа.
Тъй като, "Настройката на параметър" е в подменю "Запитване", контролерът винаги започва/се показва с Проверка на Данни (Data Checking) на дисплея на ДУ и вътрешното тяло.
Условие за достъп и Вход в сервизното меню с настройка на параметър:
Условие:
- Климатичната система задължително трябва да бъде изключена от захранването за около 3 минути.
- При някои модели ДУ, трябва да извадите и батериите (добре е да го направите за всеки случай).
- След подаване на захранване имате една минута време на достъп, да осъществите вход, контрол и настройка на параметър в сервизното меню.В противен случай софтуера няма да приеме вашите промени, въпреки че ще изглежда сякаш са приети от контролера.
- За да се запаметят приетите промени, трябва задължително да изключите захранването отново за около 3 минути.След което климатикът може да бъде приведен в нормална експлоатация за работа или тест на системата.
Вход:
Комбинацията от бутони е идентична с тази на достъп "Запитване"(Data Checking)
За ДУ RG10 - Чрез задържане на бутоните "Power+Fan" за 7 секунди;
За ДУ RG58 - Задържат се бутоните "Power+Set" за 7 секунди.
3.Навигация в Сервизното меню и таблица с параметри:
а) Навигация:
На дисплея на ДУ след Вход се появява 0, Това е стартовия канал или позиция, празна или отговаряща за Error Code Check при някои модели.Общо каналите/позициите в менюто са от 0 до 30.Всяка позиция отговаря за съответен параметър/настройка или е празна (резервирана за добавяне на опция в по-късен етап) - Описани са накратко по-долу в таблицата.
- Избиране на позиция/канал се извършва чрез бутоните за промяна на температурата от ДУ(стрелките надолу-нагоре).
- За промяна на параметър - Вход за съответния канал показан на дисплея се осъществява като задържите бутон "Power" за две секунди - Появява се CH или CHE, или пък стойност...Според модела и вида на програматора.
- За избор на стойност на параметъра - отново със стрелките за промяна на температурата от ДУ.
- За да потвърдите промените на избраната стойност се ползват бутоните "ОК" или "Set", или пък стойността автоматично се приема от вътрешното тяло като показва на дисплея "CO", а в някои случаи издава само бийп сигнал - Това зависи от модификацията на дистанционното и вътрешното тяло, неговото серийно производство за съответната година и модел на климатичната система.(Тези особености не бяха описани подробно в документацията за съответните модели, защото за съжаление от компанията не сметнаха за нужно да я издават в пълен вид, тъй като те все още не се вписват в масово практикуващата дейност при монтажа и експлоатацията на битовите климатици)
- За изход от канал/позиция - Задържане на бутон "Power" за 2 секунди.
- За цялостен изход от сервизно меню - Комбинацията е същата както при вход.
Визуализация
б)Таблица с параметри:
CODE/CH INQUIRY INQUIRY
DESCRIPTION
SERVICE/
INQUIRY
FOR SERVICE,
PRESS ON/OFF FOR 2 SECONDS TO:
SELECTION GUIDE/NOTES 0 nA Error Code Check SERVICE AND
INQUIRY
Review error memory function. Displays “Ch”.
Press OK to send the query error code
memory.
Detailed error code (nA if no error 1 T1 Indoor Ambient
Temperature
SERVICE AND
INQUIRY
Change the power off memory selection. This
feature determines whether the unit memorizes
the set conditions prior to a power failure.
Displays “Ch”. Press OK to return the current
setting. Press UP or DOWN to cycle through
settings 1 and 0.
0. Memory settings are off
1. Memory settings are on
2 T2 Indoor Coil
Temperature
SERVICE AND
INQUIRY
Change the option to control the indoor fan
operation after reaching the set temperature.
Displays “Ch”. Press OK to return the current
setting. Press UP or DOWN to cycle through
settings 1 through 11. Next, press OK to
confirm the selection.
1. Stop the fan
2. Minimum fan speed
3. Set speed
4. intermittent fan-off 4 minutes/on 1 min
5. Terminate after run time of 10 mins
6. Terminate after run time of 15 mins
7. Terminate after run time of 20 mins
8. Terminate after run time of 30 mins
9. Terminate after run time of 40 mins
10. Terminate after run time of 50 mins
11. Terminate after run time of 60 mins
3 T3 Outdoor Coil
Temperature
SERVICE AND
INQUIRY
Change the option to control the COOLING and
HEATING modes available for use on the unit.
Press UP or DOWN to cycle through the
settings CH, HH, CC or nU. Press OK to
confirm.
CH - COOLING and HEATING: AUTO,
COOLING, DRY, HEATING and FAN
modes available
HH - HEATING Only: HEATING and FAN
modes available
CC - COOLING without AUTO: COOLING,
DRY and FAN modes available
nU - COOLING and HEATING without
AUTO: COOLING, DRY, HEATING and
FAN modes available
4 T4 Outdoor Ambient
Temperature
SERVICE AND
INQUIRY
Change the selection of the lowest set
temperature.
NOTE: Temperature range is 60°F ~ 75°F
(16°C ~ 24°C).
Press UP or DOWN to select temperature
setting. Press OK to confirm.
16-24°C 5 TP(T5) Compressor
Discharge
Temperature
SERVICE AND
INQUIRY
Change the selection of the highest set
temperature.
NOTE: Temperature range is 77°F ~ 86°F
(25°C ~ 30°C).
Press UP or DOWN to select the temperature
setting. Press OK to confirm.
25-30°C 6 FT Compressor
target frequency
SERVICE AND
INQUIRY
Mode priority selection for multi
units
H – Heating first
C – Cooling first
7 Fr Compressor run
frequency
SERVICE ONLY -- -- 8 dL Unit amperage SERVICE AND
INQUIRY
Change the static pressure selection.
Displays “Ch”. Press OK to return the current
setting. Press UP or DOWN to cycle through
settings 0 through 4 or AF (constant air volume
test). Press OK to confirm.
Only available on ducted/40MBAA units.
Refer to the ducted/40MBAA installation
manuals for Fan performances at varying
static pressures for airflow settings.
9 Uo Unit voltage SERVICE ONLY -- -- 10 Sn Capacity test
(special usage)
SERVICE ONLY -- -- 11 -- -- SERVICE ONLY Min. frequency limitation in
cooling mode
10, 11, 12, …, 49, 50, -- (Cancel) 12 Pr Outdoor fan speed SERVICE AND
INQUIRY
Min. frequency limitation in
heating mode
0, 11, 12, …, 49, 50, -- (Cancel) 13 Lr Electronic
Expansion Valve
(EEV) opening
SERVICE AND
INQUIRY
Max frequency selection in T4
limitation of Zone6.Only intervals.
20, 21, 22, …, 149, 150, -- (Cancel) 14 ir Indoor fan speed INQUIRY ONLY Multiple the display number by 8 to
calculate the actual RPM
15 HU Relative Humidity SERVICE AND
INQUIRY
Frequency selection of outdoor
forced-operation
Available in INQUIRY mode for the high
tier/new mid tier units that have an RH
sensor.
Service Frequency selection Frequency selection 10, 11, 12, …, 249, 250, -- (Cancel)
16 TT Setpoint
compensation
temperature
SERVICE AND
INQUIRY
One button reset rS – Reset 17 dT Dust
concentration
(not used)
INQUIRY ONLY -- -- 18 WIFI Wi-Fi signal
strength
INQUIRY ONLY -- The value is measured in dBm. The
display values are 0, 1, 2, 3 and 4 (4 is the
highest and 0 is the lowest)
19 -- -- SERVICE ONLY Change the cooling frequency upper limit
selection in Hz.
Max. frequency selection in cooling
mode 40, 41, 42, …, 83, 84, -- (Cancel)
For example, the unit may be factory set to
fluctuate between 40 and 84 Hz. If set to
50, the unit will now be limited to operating
between 40 and 50 Hz.
20 oT Indoor fan target
frequency
SERVICE AND
INQUIRY
Change the heating frequency upper limit
selection in Hz.
Max. frequency selection in heating
mode 40, 41, 42, …, 83, 84, -- (Cancel)
For example, the unit may be factory set to
fluctuate between 40 and 84 Hz. If set to
50, the unit is limited to operating between
40 and 50 Hz.
21 -- Cooling
Temperature
Compensation
SERVICE ONLY Change the cooling temperature compensation
value.
This setting is used to adjust for
temperature differences due to the height
of the unit install. The offset value can be
set at a range of -6° to +6°.
22 -- Heating
Temperature
Compensation
SERVICE ONLY Change the heating temperature compensation
value.
This setting is used to adjust for
temperature differences due to the height
of unit installation. The offset value can be
set at a range of -6° to +6°.
23 -- Maximum Cooling
Fan Speed
SERVICE ONLY Change the maximum cooling fan speed setting
as it relates to RPM.
For example, the unit may be factory set to
fluctuate between 300 and 1000 RPM. If
set to 800, the unit is limited to operating
between 300 and 800 RPM.
For display example -41, -40, -39, …, 19, 20, -- (Cancel) Fan speed will add set
data*8.
It is risk. Do not set it if
not necessary
24 -- Minimum Cooling
Fan Speed
SERVICE ONLY Change the minimum cooling fan speed setting
as it relates to RPM.
NOTE: Changing this setting is not
recommended as it may trigger unit
protection protocols
For example, the unit may be factory set to
fluctuate between 300 and 1000 RPM. If
set to 500, the unit is limited to operating
between 500 and 1000 RPM.
For display example -41, -40, -39, …, 19, 20, -- (Cancel) Fan speed will add set
data*8.
It is risk. Do not set it if
not necessary
25 -- Maximum Heating
Fan Speed
SERVICE ONLY Change the maximum heating fan speed
setting as it relates to RPM.
For example, the unit may be factory set to
fluctuate between 300 and 1000 RPM. If
set to 800, the unit will now be limited to
operating between 300 and 800 RPM.
For display example -41, -40, -39, …, 19, 20, -- (Cancel) Fan speed will add set
data*8.
It is risk. Do not set it if
not necessary
26 -- Minimum Heating
Fan Speed
SERVICE ONLY Change the minimum heating fan speed setting
as it relates to RPM.
Note: Changing this setting is not
recommended as it may trigger unit
protection protocols.
For example, the unit may be factory set to
fluctuate between 300 and 1000 RPM. If
set to 500, the unit is limited to operating
between 500 and 1000 RPM.
For display example -41, -40, -39, …, 19, 20, -- (Cancel) Fan speed will add set
data*8.
It is risk. Do not set it if
not necessary
27 -- -- -- -- -- 28 -- -- -- -- -- 29 -- -- -- -- -- 30 -- -- -- -- --
Старо сервизно меню за дистанционни серия RG58Тъй като на част от битовите климатици сервизният програматор навлиза поетапно, все още присъстват модели при които старото сервизно меню функционира наравно/заедно с новото.Има варианти с двата програматора, като новият работи с частични възможности.
Като пресен пример мога да дам скорошното тестване на Климатик модел Breezeless със заводско означение MSFAAU-HRFN8, при който първата производствена серия изписана с дистанционно RG58, работи хибридно с двата сервизни модела на управление.Новият Engineering Mode, който се стартира с бутоните Power+Set има много малко параметри за промяна, работят само каналите от 18 до 26, а при Data Checking всичко работи.
Сервизният модел тук няма "Data Checking".Стартира се със задържане на бутоните MODE+FAN, като задължително условие е - да бъдат премахнати батериите на ДУ преди това.Всичко останало (за да не се повтарям) е както при новият Engineering Mode.
Възможностите не са много, като разликата е в каналите/позициите за Parameter Setting - означени са с "F и E"
Канали:
- F1 - Auto−Start Function
In the event of a sudden power failure, the module memorizes the
setting conditions before the power failure. The unit resumes the
previous operation setting automatically after 3 minutes when the
power returns
Optional Parameters:
On
Off
- F2 - Heating Temperature Compensation
Defines the adjustment for the thermal stratification in the room and
how the indoor unit is sensing the space. To adjust the temperature
compensation, in Celsius only -6 ~ +6.
NOTE: The temperature compensation in Celsius regardless of the
units used
- F3 - Anti−Cold Air Function
A) Intelligent Anti−Cold Air Function
NOTE: The intelligent anti−cold air parameter changes with the room
temperature. Once the room temperature rises, the anti−cold air
temperature rises as well, which is designed to provide the user with
increased comfort. After the room temperature decreases, the anti−cold
temperature decreases as well, which is designed to improve fan speed
and result in a faster heating operation.The parameter can be adjusted in the range
of 63F (17C) ~ 70F(21C).
NOTE: No setting adjustment recommended
B) General Anti−Cold Air Function Setting (Cold Blow Prevention
Function)
The general anti−cold air parameter is set regardless of the room
temperature.The parameter can be adjusted in the range of
46F(8C) ~ 82F(28C))
NOTE: No setting adjustment recommended
- F4 - Indoor Fan Motor Speed Control after Set Temperature is Reached (T1s)
Optional Parameters:
1: Fan stop
2: Lowest RPM
3: Setting RPM
4: Termal function (1min ON / 4 min OFF)
- F5 -Louver Angle Memory Function
Optional Parameters:
1: No memory
2: Switch off √; Power failure √
3: Switch off √; Power failure ×
- F6 - Heating Only or Cooling and Heating Setting
Optional Parameters:
HH - Heating only
CC - Cooling Only
CH - Cooling and Heating
- F7 - Cooling temperature compensation
Defines the adjustment for the thermal stratification in the room and
how the indoor unit is sensing the space. To adjust the temperature
compensation, in Celsius only -2 ~ +2.
NOTE: Temperature compensation in Celsius regardless of the units
used
- F8 - EC protection
Refrigerant Leakage Detection
Optional Parameters:
On
Off
- F9 - Filter cleaning reminding
Optional Parameters:
On
Off
- E1 - Filter change reminding
Optional Parameters:
On
Off
- E2 - Lowest setting temperature in cooling
Optional Parameters:
17-24
- E3 - Highest setting temperature in heating
Optional Parameters:
25-30
- E4 - Special Function Setting
Optional Parameters:
NA
On
Off
- E5 - Priority mode settingof multi units
Optional Parameters:
H - Heating Priority
C - Cooling Priority
- E6 - Network address setting
Optional Parameters:
0-63
- determined by dial
switch
- E7 - Capacity code setting
Optional Parameters:
0~3 (reserved)
4: 18K 8: 48K
5: 24K 9: 54K
6: 30K 10: 60K
7: 35K
- E8 - Twins setting
Optional Parameters:
0: No twins
1: Master unit
2: Slave unit
- E9 - Static pressure setting
Optional Parameters:
0 (determined by dial switch)
1 ~
2 ~
3 ~
4 ~
Допълнително:
Всички нови модели (производство след 2019г.) от сериите AllEasy Pro, Oasis Plus, Breezeless , Solstice и т.н., би трябвало да имат пълни сервизни настройки.Казвам би трябвало, защото има леки разминавания в асемблирането за съответните региони за които са предназначени климатичните системи.Въпреки това не смятам, че вноса в Европа се различава коренно според държавата и нейния официален регионален вносител.Както добре знаете, всеки партньор, глобален дилър и дистрибутор на климатична техника има правото и възможността да си поръчва/плаща за определено качество и компоненти заложени в машините.
При някои модификации, въпреки наличието на пълно сервизно меню, Вие няма как да достигнете до съответна настройка, ако тя не е заложена в програматора на дистанционното управление.Може да се ползва аналогично ДУ с което да достигнете до даден параметър/функция, стига то да е OEM производство на което е заложено да извършва този тип промени.Дистанционното може да се тества без наличието на климатик,за да разберете какви възможности има, преди да го използвате по същество - Просто си отваряте Data Checking и проверявате на кой канал имате достъп до Pre-setting mode, важното тук е дали ДУ подава сигнал при натискане на един от бутоните за задаване/запаметяване на параметър.
Важно за серията AllEasy Pro - Имайте предвид, че при някои броики от първата поточна линия, контролната платка има несъответствие в свързването и част от настройките не се приемат всеки път или въобще системата не реагира - Струва ми се, че това е проблем по-скоро на кода за разчитане, но така или иначе ще си остане неразгадан мит, защото от Midea този тип информация я пазят с цената на живота си...
Малко за мен и защо тази тема е тук:
Казвам се Валентин Велинов Игнатов, на 40г.,родом от София.Вече трета година участвам във вътрешен проект на компанията Midea, филиал Китай/Азия.Дейността се състой в оценка, съответствие, осъвършенстване/развитие на глобалните комуникации и технологии.Участвам в екип, който поддържа и обслужва част от проектите за битова климатизация.Темата е тук, защото в последната година, може би над 50 човека са ме търсили за съдействие, като цитират форума SetCom.Оттук са разбрали за част от сервизните настройки и се опитват чрез тях да разрешат проблеми с работата на климатиците...Въпросите продължават и до ден днешен.Реших да участвам във форума с цел взаимопомощ - Стига поддържащият екип да ми позволи.
П.П.
Искам и да благодаря на г-н Кристиан Димитров, че ми съдейства за проблема с електронната поща при регистрацията - Бъдете здрав и успешен...
*Предупреждение
Част от публикуваната информация се счита за строго конфиденциална и е в разрез с правилата за стопанисване и експлоатация на климатични системи от крайни потребители.
!Всяко използване на изнесената информация в тази тема е изцяло на ваша отговорност.Сервизът/търговецът имат пълното право да откажат ремонт и поправка на гаранционна и извънгаранционна климатична техника при поява на дефекти от ваша нерегламентирана дейност!
Темата няма за цел да подтиква и насърчава използването на сервизни настройки.Това е работа и задължение на специализирани сервизни лица/групи.
- Ако сте ентусиаст обаче, и не се интересувате от подобни правила, обичате и Ви е кеф да ръчкате където и когато искате по вашите климатици - Давайте!
Споделяйте вашия опит, защото би бил полезен за всички, които се интересуват от тази тематика...
*Не претендирам за достоверност на изнесените данни и моля, ако някъде забележите грешка или има какво да добавите - да ме коригирате.Ще се радвам на обратна връзка...
Поздрави!