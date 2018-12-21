Midea - Сервизно меню (Engineering Mode).Начин на работа, споделяне на опит и разрешаване на проблеми от ентусиасти

  Валентин Игнатов
    Валентин Игнатов е на линия
    Novice Аватара на Валентин Игнатов
    Тук е от
    Apr 2026
    Мнения
    1
    Днес13:03 #1

    Сервизно меню (Ново) 2019-2027г.
    Engineering Mode

    1. Какво е Engineering Mode и за какво се използва:
    Това е контролно меню с UI (интерфейс) предназначен за сервизна диагностика, тестване и промяна на работните режими, както и разрешаване на специфични проблеми.Дава достъп до кодове за грешки, работните параметри и тяхната промяна.

    2. Достъп и начин на управление:
    Чрез дистанционно управление/контролер (съкратено ДУ) - Новото сервизно меню работи с ДУ от серията RG10, както и някои хибридни модели от серия RG58.Входът до менюто се извършва посредством комбинация от бутони, задействани в определен момент, а визуалното управление чрез дисплея на ДУ и неговата комуникация с вътрешното тяло.Има две нива на достъп.

    а) Ниво на достъп "Запитване" (INQUIRY) - Проверка на Данни, Тест на Системата (Data Checking):
    Data Checking е сервизно стартово меню, което дава информация за работните параметри на машината, докато на климатикът е подадено захранване и/или е в един от режимите му на работа.

    Вход в менюто:

    • За ДУ RG10 - Чрез задържане на бутоните "Power+Fan" за 7 секунди;
    • За ДУ RG58 - Задържат се бутоните "Power+Set" за 7 секунди.


    б) Ниво на достъп "Сервизна услуга" (    SERVICE/INQUIRY) - Настройка на параметър (Parameter Setting):
    Дава достъп до промяна на параметър/услуга/настройка на съответен компонент или режим на работа.
    Тъй като, "Настройката на параметър" е в подменю "Запитване", контролерът винаги започва/се показва с Проверка на Данни (Data Checking) на дисплея на ДУ и вътрешното тяло.

    Условие за достъп и Вход в сервизното меню с настройка на параметър:

    Условие:
    • Климатичната система задължително трябва да бъде изключена от захранването за около 3 минути.
    • При някои модели ДУ, трябва да извадите и батериите (добре е да го направите за всеки случай).
    • След подаване на захранване имате една минута време на достъп, да осъществите вход, контрол и настройка на параметър в сервизното меню.В противен случай софтуера няма да приеме вашите промени, въпреки че ще изглежда сякаш са приети от контролера.
    • За да се запаметят приетите промени, трябва задължително да изключите захранването отново за около 3 минути.След което климатикът може да бъде приведен в нормална експлоатация за работа или тест на системата.

    Вход:
    Комбинацията от бутони е идентична с тази на достъп "Запитване"(    Data Checking)
    За ДУ RG10 - Чрез задържане на бутоните "Power+Fan" за 7 секунди;
    За ДУ RG58 - Задържат се бутоните "Power+Set" за 7 секунди.

    3.Навигация в Сервизното меню и таблица с параметри:

    а) Навигация:

    На дисплея на ДУ след Вход се появява 0, Това е стартовия канал или позиция, празна или отговаряща за Error Code Check при някои модели.Общо каналите/позициите в менюто са от 0 до 30.Всяка позиция отговаря за съответен параметър/настройка или е празна (резервирана за добавяне на опция в по-късен етап) - Описани са накратко по-долу в таблицата.


    • Избиране на позиция/канал се извършва чрез бутоните за промяна на температурата от ДУ(стрелките надолу-нагоре).
    • За промяна на параметър - Вход за съответния канал показан на дисплея се осъществява като задържите бутон "Power" за две секунди - Появява се CH или CHE, или пък стойност...Според модела и вида на програматора.
    • За избор на стойност на параметъра - отново със стрелките за промяна на температурата от ДУ.
    • За да потвърдите промените на избраната стойност се ползват бутоните "ОК" или "Set", или пък стойността автоматично се приема от вътрешното тяло като показва на дисплея "CO", а в някои случаи издава само бийп сигнал - Това зависи от модификацията на дистанционното и вътрешното тяло, неговото серийно производство за съответната година и модел на климатичната система.(Тези особености не бяха описани подробно в документацията за съответните модели, защото за съжаление от компанията не сметнаха за нужно да я издават в пълен вид, тъй като те все още не се вписват в масово практикуващата дейност при монтажа и експлоатацията на битовите климатици)
    • За изход от канал/позиция - Задържане на бутон "Power" за 2 секунди.
    • За цялостен изход от сервизно меню - Комбинацията е същата както при вход.




    Визуализация






    б)Таблица с параметри:


    CODE/CH INQUIRY INQUIRY
    DESCRIPTION    		 SERVICE/
    INQUIRY    		 FOR SERVICE,
    PRESS ON/OFF FOR 2 SECONDS TO:    		 SELECTION GUIDE/NOTES
    0 nA Error Code Check SERVICE AND
    INQUIRY    		 Review error memory function. Displays “Ch”.
    Press OK to send the query error code
    memory.    		 Detailed error code (nA if no error
    1 T1 Indoor Ambient
    Temperature    		 SERVICE AND
    INQUIRY    		 Change the power off memory selection. This
    feature determines whether the unit memorizes
    the set conditions prior to a power failure.
    Displays “Ch”. Press OK to return the current
    setting. Press UP or DOWN to cycle through
    settings 1 and 0.    		 0. Memory settings are off
    1. Memory settings are on
    2 T2 Indoor Coil
    Temperature    		 SERVICE AND
    INQUIRY    		 Change the option to control the indoor fan
    operation after reaching the set temperature.
    Displays “Ch”. Press OK to return the current
    setting. Press UP or DOWN to cycle through
    settings 1 through 11. Next, press OK to
    confirm the selection.    		 1. Stop the fan
    2. Minimum fan speed
    3. Set speed
    4. intermittent fan-off 4 minutes/on 1 min
    5. Terminate after run time of 10 mins
    6. Terminate after run time of 15 mins
    7. Terminate after run time of 20 mins
    8. Terminate after run time of 30 mins
    9. Terminate after run time of 40 mins
    10. Terminate after run time of 50 mins
    11. Terminate after run time of 60 mins
    3 T3 Outdoor Coil
    Temperature    		 SERVICE AND
    INQUIRY    		 Change the option to control the COOLING and
    HEATING modes available for use on the unit.
    Press UP or DOWN to cycle through the
    settings CH, HH, CC or nU. Press OK to
    confirm.    		 CH - COOLING and HEATING: AUTO,
    COOLING, DRY, HEATING and FAN
    modes available
    HH - HEATING Only: HEATING and FAN
    modes available
    CC - COOLING without AUTO: COOLING,
    DRY and FAN modes available
    nU - COOLING and HEATING without
    AUTO: COOLING, DRY, HEATING and
    FAN modes available
    4 T4 Outdoor Ambient
    Temperature    		 SERVICE AND
    INQUIRY    		 Change the selection of the lowest set
    temperature.
    NOTE: Temperature range is 60°F ~ 75°F
    (16°C ~ 24°C).
    Press UP or DOWN to select temperature
    setting. Press OK to confirm.    		 16-24°C
    5 TP(T5) Compressor
    Discharge
    Temperature    		 SERVICE AND
    INQUIRY    		 Change the selection of the highest set
    temperature.
    NOTE: Temperature range is 77°F ~ 86°F
    (25°C ~ 30°C).
    Press UP or DOWN to select the temperature
    setting. Press OK to confirm.    		 25-30°C
    6 FT Compressor
    target frequency    		 SERVICE AND
    INQUIRY    		 Mode priority selection for multi
    units    		 H – Heating first
    C – Cooling first
    7 Fr Compressor run
    frequency    		 SERVICE ONLY -- --
    8 dL Unit amperage SERVICE AND
    INQUIRY    		 Change the static pressure selection.
    Displays “Ch”. Press OK to return the current
    setting. Press UP or DOWN to cycle through
    settings 0 through 4 or AF (constant air volume
    test). Press OK to confirm.    		 Only available on ducted/40MBAA units.
    Refer to the ducted/40MBAA installation
    manuals for Fan performances at varying
    static pressures for airflow settings.
    9 Uo Unit voltage SERVICE ONLY -- --
    10 Sn Capacity test
    (special usage)    		 SERVICE ONLY -- --
    11 -- -- SERVICE ONLY Min. frequency limitation in
    cooling mode    		 10, 11, 12, …, 49, 50, -- (Cancel)
    12 Pr Outdoor fan speed SERVICE AND
    INQUIRY    		 Min. frequency limitation in
    heating mode    		 0, 11, 12, …, 49, 50, -- (Cancel)
    13 Lr Electronic
    Expansion Valve
    (EEV) opening    		 SERVICE AND
    INQUIRY    		 Max frequency selection in T4
    limitation of Zone6.Only intervals.    		 20, 21, 22, …, 149, 150, -- (Cancel)
    14 ir Indoor fan speed INQUIRY ONLY Multiple the display number by 8 to
    calculate the actual RPM
    15 HU Relative Humidity SERVICE AND
    INQUIRY    		 Frequency selection of outdoor
    forced-operation    		 Available in INQUIRY mode for the high
    tier/new mid tier units that have an RH
    sensor.

    Service Frequency selection Frequency selection 10, 11, 12, …, 249, 250, -- (Cancel)
    16 TT Setpoint
    compensation
    temperature    		 SERVICE AND
    INQUIRY    		 One button reset rS – Reset
    17 dT Dust
    concentration
    (not used)    		 INQUIRY ONLY -- --
    18 WIFI Wi-Fi signal
    strength    		 INQUIRY ONLY -- The value is measured in dBm. The
    display values are 0, 1, 2, 3 and 4 (4 is the
    highest and 0 is the lowest)
    19 -- -- SERVICE ONLY Change the cooling frequency upper limit
    selection in Hz.    		 Max. frequency selection in cooling
    mode 40, 41, 42, …, 83, 84, -- (Cancel)
    For example, the unit may be factory set to
    fluctuate between 40 and 84 Hz. If set to
    50, the unit will now be limited to operating
    between 40 and 50 Hz.
    20 oT Indoor fan target
    frequency    		 SERVICE AND
    INQUIRY    		 Change the heating frequency upper limit
    selection in Hz.    		 Max. frequency selection in heating
    mode 40, 41, 42, …, 83, 84, -- (Cancel)
    For example, the unit may be factory set to
    fluctuate between 40 and 84 Hz. If set to
    50, the unit is limited to operating between
    40 and 50 Hz.
    21 -- Cooling
    Temperature
    Compensation    		 SERVICE ONLY Change the cooling temperature compensation
    value.    		 This setting is used to adjust for
    temperature differences due to the height
    of the unit install. The offset value can be
    set at a range of -6° to +6°.
    22 -- Heating
    Temperature
    Compensation    		 SERVICE ONLY Change the heating temperature compensation
    value.    		 This setting is used to adjust for
    temperature differences due to the height
    of unit installation. The offset value can be
    set at a range of -6° to +6°.
    23 -- Maximum Cooling
    Fan Speed    		 SERVICE ONLY Change the maximum cooling fan speed setting
    as it relates to RPM.    		 For example, the unit may be factory set to
    fluctuate between 300 and 1000 RPM. If
    set to 800, the unit is limited to operating
    between 300 and 800 RPM.
    For display example -41, -40, -39, …, 19, 20, -- (Cancel) Fan speed will add set
    data*8.
    It is risk. Do not set it if
    not necessary
    24 -- Minimum Cooling
    Fan Speed    		 SERVICE ONLY Change the minimum cooling fan speed setting
    as it relates to RPM.
    NOTE: Changing this setting is not
    recommended as it may trigger unit
    protection protocols    		 For example, the unit may be factory set to
    fluctuate between 300 and 1000 RPM. If
    set to 500, the unit is limited to operating
    between 500 and 1000 RPM.
    For display example -41, -40, -39, …, 19, 20, -- (Cancel) Fan speed will add set
    data*8.
    It is risk. Do not set it if
    not necessary
    25 -- Maximum Heating
    Fan Speed    		 SERVICE ONLY Change the maximum heating fan speed
    setting as it relates to RPM.    		 For example, the unit may be factory set to
    fluctuate between 300 and 1000 RPM. If
    set to 800, the unit will now be limited to
    operating between 300 and 800 RPM.
    For display example -41, -40, -39, …, 19, 20, -- (Cancel) Fan speed will add set
    data*8.
    It is risk. Do not set it if
    not necessary
    26 -- Minimum Heating
    Fan Speed    		 SERVICE ONLY Change the minimum heating fan speed setting
    as it relates to RPM.
    Note: Changing this setting is not
    recommended as it may trigger unit
    protection protocols.    		 For example, the unit may be factory set to
    fluctuate between 300 and 1000 RPM. If
    set to 500, the unit is limited to operating
    between 500 and 1000 RPM.
    For display example -41, -40, -39, …, 19, 20, -- (Cancel) Fan speed will add set
    data*8.
    It is risk. Do not set it if
    not necessary
    27 -- -- -- -- --
    28 -- -- -- -- --
    29 -- -- -- -- --
    30 -- -- -- -- --


    Старо сервизно меню за дистанционни серия RG58

    Тъй като на част от битовите климатици сервизният програматор навлиза поетапно, все още присъстват модели при които старото сервизно меню функционира наравно/заедно с новото.Има варианти с двата програматора, като новият работи с частични възможности.
    Като пресен пример мога да дам скорошното тестване на Климатик модел Breezeless със заводско означение MSFAAU-HRFN8, при който първата производствена серия изписана с дистанционно RG58, работи хибридно с двата сервизни модела на управление.Новият Engineering Mode, който се стартира с бутоните Power+Set има много малко параметри за промяна, работят само каналите от 18 до 26, а при Data Checking всичко работи.

    Сервизният модел тук няма "Data Checking".Стартира се със задържане на бутоните MODE+FAN, като задължително условие е - да бъдат премахнати батериите на ДУ преди това.Всичко останало (за да не се повтарям) е както при новият Engineering Mode.
    Възможностите не са много, като разликата е в каналите/позициите за Parameter Setting - означени са с "F и E"

    Канали:


    • F1 - Auto−Start Function

    In the event of a sudden power failure, the module memorizes the
    setting conditions before the power failure. The unit resumes the
    previous operation setting automatically after 3 minutes when the
    power returns
    Optional Parameters:
    On
    Off


    • F2 - Heating Temperature Compensation

    Defines the adjustment for the thermal stratification in the room and
    how the indoor unit is sensing the space. To adjust the temperature
    compensation, in Celsius only -6 ~ +6.
    NOTE: The temperature compensation in Celsius regardless of the
    units used


    • F3 - Anti−Cold Air Function

    A) Intelligent Anti−Cold Air Function
    NOTE: The intelligent anti−cold air parameter changes with the room
    temperature. Once the room temperature rises, the anti−cold air
    temperature rises as well, which is designed to provide the user with
    increased comfort. After the room temperature decreases, the anti−cold
    temperature decreases as well, which is designed to improve fan speed
    and result in a faster heating operation.The parameter can be adjusted in the range
    of 63F (17C) ~ 70F(21C).
    NOTE: No setting adjustment recommended

    B) General Anti−Cold Air Function Setting (Cold Blow Prevention
    Function)
    The general anti−cold air parameter is set regardless of the room
    temperature.The parameter can be adjusted in the range of
    46F(8C) ~ 82F(28C))
    NOTE: No setting adjustment recommended


    • F4 - Indoor Fan Motor Speed Control after Set Temperature is Reached (T1s)

    Optional Parameters:
    1: Fan stop
    2: Lowest RPM
    3: Setting RPM
    4: Termal function (1min ON / 4 min OFF)


    • F5 -Louver Angle Memory Function

    Optional Parameters:
    1: No memory
    2: Switch off √; Power failure √
    3: Switch off √; Power failure ×


    • F6 - Heating Only or Cooling and Heating Setting

    Optional Parameters:
    HH - Heating only
    CC - Cooling Only
    CH - Cooling and Heating


    • F7 - Cooling temperature compensation

    Defines the adjustment for the thermal stratification in the room and
    how the indoor unit is sensing the space. To adjust the temperature
    compensation, in Celsius only -2 ~ +2.
    NOTE: Temperature compensation in Celsius regardless of the units
    used


    • F8 - EC protection

    Refrigerant Leakage Detection
    Optional Parameters:
    On
    Off


    • F9 - Filter cleaning reminding

    Optional Parameters:
    On
    Off


    • E1 - Filter change reminding

    Optional Parameters:
    On
    Off


    • E2 - Lowest setting temperature in cooling

    Optional Parameters:
    17-24


    • E3 - Highest setting temperature in heating

    Optional Parameters:
    25-30


    • E4 - Special Function Setting

    Optional Parameters:
    NA
    On
    Off


    • E5 - Priority mode settingof multi units

    Optional Parameters:
    H -     Heating Priority
    C - Cooling Priority


    • E6 - Network address setting

    Optional Parameters:
    0-63
    - determined by dial
    switch


    • E7 - Capacity code setting

    Optional Parameters:
    0~3 (reserved)
    4: 18K 8: 48K
    5: 24K 9: 54K
    6: 30K 10: 60K
    7: 35K


    • E8 - Twins setting

    Optional Parameters:
    0: No twins
    1: Master unit
    2: Slave unit


    • E9 - Static pressure setting

    Optional Parameters:
    0 (determined by dial switch)
    1 ~
    2 ~
    3 ~
    4 ~


    Допълнително:

    Всички нови модели (производство след 2019г.) от сериите AllEasy Pro, Oasis Plus, Breezeless , Solstice и т.н., би трябвало да имат пълни сервизни настройки.Казвам би трябвало, защото има леки разминавания в асемблирането за съответните региони за които са предназначени климатичните системи.Въпреки това не смятам, че вноса в Европа се различава коренно според държавата и нейния официален регионален вносител.Както добре знаете, всеки партньор, глобален дилър и дистрибутор на климатична техника има правото и възможността да си поръчва/плаща за определено качество и компоненти заложени в машините.

    При някои модификации,     въпреки наличието на пълно сервизно меню, Вие няма как да достигнете до съответна настройка, ако тя не е заложена в програматора на дистанционното управление.Може да се ползва аналогично ДУ с което да достигнете до даден параметър/функция, стига то да е OEM производство на което е заложено да извършва този тип промени.Дистанционното може да се тества без наличието на климатик,за да разберете какви възможности има, преди да го използвате по същество - Просто си отваряте Data Checking и проверявате на кой канал имате достъп до Pre-setting mode, важното тук е дали ДУ подава сигнал при натискане на един от бутоните за задаване/запаметяване на параметър.

    Важно за серията AllEasy Pro - Имайте предвид, че при някои броики от първата поточна линия, контролната платка има несъответствие в свързването и част от настройките не се приемат всеки път или въобще системата не реагира - Струва ми се, че това е проблем по-скоро на кода за разчитане, но така или иначе ще си остане неразгадан мит, защото от Midea този тип информация я пазят с цената на живота си...

    Малко за мен и защо тази тема е тук:

    Казвам се Валентин Велинов Игнатов, на 40г.,родом от София.Вече трета година участвам във вътрешен проект на компанията Midea, филиал Китай/Азия.Дейността се състой в оценка, съответствие, осъвършенстване/развитие на глобалните комуникации и технологии.Участвам в екип, който поддържа и обслужва част от проектите за битова климатизация.Темата е тук, защото в последната година, може би над 50 човека са ме търсили за съдействие, като цитират форума SetCom.Оттук са разбрали за част от сервизните настройки и се опитват чрез тях да разрешат проблеми с работата на климатиците...Въпросите продължават и до ден днешен.Реших да участвам във форума с цел взаимопомощ - Стига поддържащият екип да ми позволи.

    П.П.
    Искам и да благодаря на г-н Кристиан Димитров, че ми съдейства за проблема с електронната поща при регистрацията - Бъдете здрав и успешен...


    *Предупреждение
    Част от публикуваната информация се счита за строго конфиденциална и е в разрез с правилата за стопанисване и експлоатация на климатични системи от крайни потребители.
    !Всяко използване на изнесената информация в тази тема е изцяло на ваша отговорност.Сервизът/търговецът имат пълното право да откажат ремонт и поправка на гаранционна и извънгаранционна климатична техника при поява на дефекти от ваша нерегламентирана дейност!
    Темата няма за цел да подтиква и насърчава използването на сервизни настройки.Това е работа и задължение на специализирани сервизни лица/групи.

    - Ако сте ентусиаст обаче, и не се интересувате от подобни правила, обичате и Ви е кеф да ръчкате където и когато искате по вашите климатици - Давайте!
    Споделяйте вашия опит, защото би бил полезен за всички, които се интересуват от тази тематика...

    *Не претендирам за достоверност на изнесените данни и моля, ако някъде забележите грешка или има какво да добавите - да ме коригирате.Ще се радвам на обратна връзка...


    Поздрави!
