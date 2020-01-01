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Kat Kaloriferi Nedir ? Nasıl Çalışır ?
Mustakil evler, Villalar ve apartman dairelerinin bireysel olarak isitilmasini saglayan cihazlardir. Lokal bir isitma sistemi olan kat kaloriferi sistemleri genel olarak merkezi isitma sistemleri ile ayni prensipleri tasir. Fakat bura da kullanicilar binalarini ortak bir sistemden degil bireysel olarak isitirlar. Kat kaloriferi ile isinmayi tercih eden tuketiciler gunumuzde en ekonomik yakit olarak komur veya odunu tercih etmektedirler. İsinmanin yaninda, sicak kullanim suyu ihtiyacini da ayni sistemden karsilamak mumkundur. Burada merkezi isitma da oldugu gibi sicak sulu isitma sistemleri kullanilabilir. Bu durum da kullanicilar kendi dairelerinde ki radyatorleri isitmak icin kat kaloriferi adi verilen isitma cihazlarini kullanirlar. Bu cihazlar kazanlardan daha kucuk kapasiteli ve kompakt cihazlardir. Genellikle sirkulasyon pompalari cihazin uzerinde olur. Turkiye piyasasin da tek daireden 5 daireye kadar isi uretimi ihtiyacini karsilayan kazanlar genel olarak kat kaloriferi olarak adlandirilmaktadir.
· Manuel yuklemeli Kat kaloriferi icin en uygun yakit turu ceviz komur olarak adlandirilan komur boyutudur.
· Besleme kapagi acilarak izgaranin uzeri kati yakit ile doldurulduktan sonra yakit tutusturulur ve besleme kapagi kapatilir. Fan acilarak yanma hizlandirilir. Yanma islemi tam olarak basladiktan sonra kontrol panelinden istedigimiz sicaklik ayari yapildiktan sonra bir sonraki yukleme beklenir.
· Otomatik yuklemeli kat kaloriferleri icin en uygun yakit turu 10 ile 25 mm buyuklugunde findik komur olarak adlandirilan komurlerdir.
· Otomatik kat kaloriferlerinde bunker kullanilacak kati yakit ile doldurulur. Kontrol panelinden manuel olarak yakit potasi yakit ile doldurulur. İlk yakma islemi tamamlandiktan sonra kontrol panelinden yakit yukleme zamani, bekleme zamani, istenilen sicaklik, kullanma
kilavuzuna uygun olarak ayarlanir. Bunkerin icinde yakit bitinceye kadar yanma islemi devam eder.
Her iki model de de kazanin alt tarafinda su giris mansonundan soguk su gelir kazanin ic cidarinda dolasarak isinir ve ust taraftaki sicak su cikisindan cikarak kalorifer peteklerine gider. Bu dongu kapali sistemde kazan pompasi calistigi surece devam eder.
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Отговор: Kat Kaloriferi Nedir ? Nasıl Çalışır ?
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