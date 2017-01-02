Продам оптичен сплитер/разклонител/

1. Устройство - модел и наименование:
Оптичен сплитер/разклонител/ Hama 1-2
2. Допълнителна информация
Сплитера е чисто нов и неупотребяван,отворих го само за тест и проба
3. Състояние и гараниця
Нов с 2 годишна гаранция ,касов бон и фактура от 16 02 2017г.
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
Цена: 10 лв. без бартери
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
За София лично предаване,пращам и с куриер до където е необходимо
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
Контакти на лични или на е-мейл: iveshko@abv.bg
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7. Снимки:
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