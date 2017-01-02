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Продам оптичен сплитер/разклонител/

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  1. iveto
    iveto е на линия
    Member Аватара на iveto
    Тук е от
    Jan 2013
    Живее в
    София
    Мнения
    876
    Днес18:38 #1

    Продам оптичен сплитер/разклонител/

    1. Устройство - модел и наименование:

    Оптичен сплитер/разклонител/ Hama 1-2


    2. Допълнителна информация

    Сплитера е чисто нов и неупотребяван,отворих го само за тест и проба


    3. Състояние и гараниця

    Нов с 2 годишна гаранция ,касов бон и фактура от 16 02 2017г.


    4. Задължително -Цена, възможност за бартер?

    Цена: 10 лв. без бартери


    5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

    За София лично предаване,пращам и с куриер до където е необходимо


    6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

    Контакти на лични или на е-мейл: iveshko@abv.bg

    [B]
    7. Снимки:

    IMAG3546.jpg
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    IMAG3559.jpg
    IMAG3550.jpg
    IMAG3558.jpg
    Този пост е редактиран от iveto; Днес в 19:02.
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