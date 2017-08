Мултиметър Fluke 116 True RMS мултицет

Мултиметър Fluke 116 True RMS



True RMS AC измервания

Bar graph: 33 сигментен, опресняване 32 пъти в секунда !!!

Екран: 6,000 показвания, опресняване 4 пъти в секунда с 0,5% точност !!!

Голям, осветен (бял) LCD дисплей

Звуков сигнал за непрекъсната верига: on < 20 Ω, off > 250 Ω; detects opens or shorts of 500 μs !!!

Автоматичен/ръчен избор на обхвата

Измерване на температура, съпротивление, честота, ток, напрежение, капацитет, тест за непрекъснатост, тест за диоди.

Снемане MIN/MAX/AVG стойности, DISPLAY HOLD функция

AUTO POWER OFF функция, индикатор за изтощена батерия

Ергономичен дизайн, спецялно пригоден за работа с една ръка, компактен, здрав и устойчив корпус, сменяема гумена рамка !!!

CAT III 600V защитен стандарт

Произход: САЩ



Неразличим от нов.



Тестови сонди със сменяеми накрайници.

Оригинална чантичка за пренасяне.



( производство специално за British Gas )



П.П. Всеки уважаващ себе си човек, занимаващ се с електроника / електричество знае за какво става въпрос, за всички останали има чудесни мултицети по 20 лв.



София



Цена: 290 лв.



Тел. 0888358936