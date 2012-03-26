Продавам ДУ за TV Philips RC-4344/01H

1. Устройство - модел и наименование:
Оригинално ДУ Philips RC-4344/01H от TV Philips 32PW9551/12.
2. Допълнителна информация
Управлява още 5 устройства марка Philips RC5.
Не може да се програмира или обучава за други производители!
■Philips 28PW9551
■Philips 28PW9551
■Philips 29PT8509/12
■Philips 29PT8609/12
■Philips 29PT8609
■Philips 29PT8639/12
■Philips 29PT8640
■Philips 29PT9020
■Philips 29PT9521
■Philips 29PT9521
■Philips 32PW8719
■Philips 32PW8819
■Philips 32PW9520
■Philips 32PW9551
■Philips 32PW9551
■Philips 36PW8719
■и другие…
3. Състояние и гараниця
Неразличимо от ново, малко употребявано.
Ползвано само за системни настройки и калибрация.
Гаранцията е изтекла.
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
25лв., без бартери.
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
Бургас; Еконт с опция "отвори преди да платиш".
Разходите са за сметка на купувача.
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
gena_bs@yahoo.co.uk или на лични във форума
7. Снимки:
http://genabs.snimka.bg/other/tv.5120608