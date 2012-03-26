Резултати от 1 до 1 от общо 1

Продавам ДУ за TV Philips RC-4344/01H

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Gena_bs
    Gena_bs е офлайн
    Senior Member
    Тук е от
    Sep 2006
    Мнения
    1,824
    Днес19:05 #1

    Продавам ДУ за TV Philips RC-4344/01H

    1. Устройство - модел и наименование:
    Оригинално ДУ Philips RC-4344/01H от TV Philips 32PW9551/12.
    2. Допълнителна информация
    Управлява още 5 устройства марка Philips RC5.
    Не може да се програмира или обучава за други производители!
    ■Philips 28PW9551
    ■Philips 28PW9551
    ■Philips 29PT8509/12
    ■Philips 29PT8609/12
    ■Philips 29PT8609
    ■Philips 29PT8639/12
    ■Philips 29PT8640
    ■Philips 29PT9020
    ■Philips 29PT9521
    ■Philips 29PT9521
    ■Philips 32PW8719
    ■Philips 32PW8819
    ■Philips 32PW9520
    ■Philips 32PW9551
    ■Philips 32PW9551
    ■Philips 36PW8719
    ■и другие…
    3. Състояние и гараниця
    Неразличимо от ново, малко употребявано.
    Ползвано само за системни настройки и калибрация.
    Гаранцията е изтекла.
    4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
    25лв., без бартери.
    5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
    Бургас; Еконт с опция "отвори преди да платиш".
    Разходите са за сметка на купувача.
    6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
    gena_bs@yahoo.co.uk или на лични във форума
    7. Снимки:
    http://genabs.snimka.bg/other/tv.5120608
    Този пост е редактиран от Gena_bs; Днес в 19:13.
    Отговор с цитат Отговор с цитат
  2. Advertisement
     
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
« Предходна тема | Следваща тема »

Подобни теми

  1. Продавам самобръсначка Philips HQ 8270
    От groshev във форум Приключили продажби
    Отговори: 36
    Последно: 26-03-12, 13:50
  2. Продавам LCD Philips 42''
    От Dankata123 във форум Приключили продажби
    Отговори: 3
    Последно: 06-01-12, 21:59
  3. Продавам PIONEER DV 380!Philips! и др.
    От tattoo777 във форум Продава
    Отговори: 10
    Последно: 07-07-10, 12:20
  4. системи за домашно кино-PHILIPS HTS-6100/12,PHILIPS HTS-8100/8140
    От maddog9 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 0
    Последно: 24-09-09, 13:13
  5. Продавам НОВ: PHILIPS 29PT9020/12
    От euro.euro във форум Продава
    Отговори: 1
    Последно: 01-06-06, 15:13
SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 15 години!
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
Следвай ни
Горе