Продавам, безпроблемно работещ климатик SAMSUNG сплит система AQ12FAN конвенционален. Не е инверторен. С документация и дистанционно.

Фреон R410А. Фреонът е прибран във външното тяло. Няма нужда от зареждане с фреон. Тръбите са около 3м.

Мощност - 12 000 BTU

Мощност на охлаждане - 3.5 кW

Мощност на отопление - 3.8 кW

Консумирана мощност при отопление - 1180 W

Консумирана мощност при охлаждане - 1240 W

Тегло външно тяло - 33.8 кг.

Тегло вътрешно тяло - 8.4 кг.

Външно тяло размери - 54.8x72x26.5 cm

Вътрешно тяло размери - 28.5x82.5x18.9 cm

Таймер

Автоматичен рестарт, при спиране на електрозахранването

Режим сън

Таймер за включване

Таймер за изключване

Турбо режим

Въздушен поток - 480 m3/h

Функция обезвлажняване

Шум външно тяло - 47 dB

Шум вътрешно тяло - 36 dB

Четири степени на вентилатора.

С този климатик отоплявах и охлаждах помещение 20 кв. м. - 50 куб. м.

Продавам го, понеже купих хиперинвертор.

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Задължително -