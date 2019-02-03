1. Устройство - модел и наименование:
Конвенционален климатик SAMSUNG AQ12FAN/FAX
2. Допълнителна информация
Продавам, безпроблемно работещ климатик SAMSUNG сплит система AQ12FAN конвенционален. Не е инверторен. С документация и дистанционно.
Фреон R410А. Фреонът е прибран във външното тяло. Няма нужда от зареждане с фреон. Тръбите са около 3м.
Мощност - 12 000 BTU
Мощност на охлаждане - 3.5 кW
Мощност на отопление - 3.8 кW
Консумирана мощност при отопление - 1180 W
Консумирана мощност при охлаждане - 1240 W
Тегло външно тяло - 33.8 кг.
Тегло вътрешно тяло - 8.4 кг.
Външно тяло размери - 54.8x72x26.5 cm
Вътрешно тяло размери - 28.5x82.5x18.9 cm
Таймер
Автоматичен рестарт, при спиране на електрозахранването
Режим сън
Таймер за включване
Таймер за изключване
Турбо режим
Въздушен поток - 480 m3/h
Функция обезвлажняване
Шум външно тяло - 47 dB
Шум вътрешно тяло - 36 dB
Четири степени на вентилатора.
С този климатик отоплявах и охлаждах помещение 20 кв. м. - 50 куб. м.
Продавам го, понеже купих хиперинвертор.
3. Състояние и гараниця
Използван, работещ, няма гаранция.
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
Цена - 150 лв.
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
Климатика се намира в Драганово на 15 км. от Горна Оряховица. Не изпращам с куриер.
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
aleks.npetrov@gmail.com или на лично съобщение
7. Снимки:
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