1. Устройство - модел и наименование:
....Попълнете тук.....Хладилник с фризер самсунг
2. Допълнителна информация
...150лвПопълнете тук.....
3. Състояние и гараниця
...Попълнете тук.....Употребяван с повреден нагревател. Друго всичко по него работи.
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
...Попълнете тук.....
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
...Попълнете тук.....
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
...Попълнете тук.....
7. Снимки:
...Добавете тук.....