1. Устройство - модел и наименование:

....Попълнете тук.....Хладилник с фризер самсунг


2. Допълнителна информация

...150лвПопълнете тук.....


3. Състояние и гараниця

...Попълнете тук.....Употребяван с повреден нагревател. Друго всичко по него работи.


4. Задължително -Цена, възможност за бартер?

...Попълнете тук.....


5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

...Попълнете тук.....


6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

...Попълнете тук.....


7. Снимки:

...Добавете тук.....