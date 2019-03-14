1. Устройство - модел и наименование:

....Попълнете тук.....Хладилник Самсунг RL39WBSM


2. Допълнителна информация

...Попълнете тук.....Не работи нагревателя.


3. Състояние и гараниця

...Попълнете тук.....Употребяван


4. Задължително -Цена, възможност за бартер?

...Попълнете тук.....150лв


5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

...Попълнете тук.....Разлог


6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

...Попълнете тук.....0898682860


7. Снимки:

...Добавете тук.....