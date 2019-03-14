1. Устройство - модел и наименование:
....Попълнете тук.....Хладилник Самсунг RL39WBSM
2. Допълнителна информация
...Попълнете тук.....Не работи нагревателя.
3. Състояние и гараниця
...Попълнете тук.....Употребяван
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
...Попълнете тук.....150лв
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
...Попълнете тук.....Разлог
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
...Попълнете тук.....0898682860
7. Снимки:
...Добавете тук.....