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Продава андроид player Beelink GT1 Amlogic S912 2GB DDR3

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  1. regned
    regned е на линия
    Member
    Тук е от
    Jan 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    310
    Днес10:24 #1

    Продава андроид player Beelink GT1 Amlogic S912 2GB DDR3

    1. Устройство - модел и наименование:

    Beelink GT1
    CPU Amlogic S912 ARM Cortex A53
    GPU ARM Mali-T820MP3 GPU up to 750 MHz


    2. Допълнителна информация
    Устройството е без забележки, инсталиран Celleron софтуер (Android 6.0), който поддържа toslink (през оптичния изход) passthrough. Възпроизвежда почти всичко без проблеми.
    Не го ползвам от доста време и не съм се ровил за обновявания или различни софтуерни варианти.
    Пълна окомплектовка- устройство, дистанционно, захранване, кутия, хдми кабел.


    3. Състояние и гараниця

    Без гаранция, в перфектно състояние.


    4. Задължително -Цена, възможност за бартер?

    очаквана от мен цена 90 лв, но ... може и да се разберем

    5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

    София. Може и с куриер.


    6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

    нула 88 8 девет 78 44 осем


    7. Снимки:
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