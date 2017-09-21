Продава андроид player Beelink GT1 Amlogic S912 2GB DDR3

1. Устройство - модел и наименование:
Beelink GT1
CPU Amlogic S912 ARM Cortex A53
GPU ARM Mali-T820MP3 GPU up to 750 MHz
2. Допълнителна информация
Устройството е без забележки, инсталиран Celleron софтуер (Android 6.0), който поддържа toslink (през оптичния изход) passthrough. Възпроизвежда почти всичко без проблеми.
Не го ползвам от доста време и не съм се ровил за обновявания или различни софтуерни варианти.
Пълна окомплектовка- устройство, дистанционно, захранване, кутия, хдми кабел.
3. Състояние и гараниця
Без гаранция, в перфектно състояние.
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
очаквана от мен цена 90 лв, но ... може и да се разберем
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
София. Може и с куриер.
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
нула 88 8 девет 78 44 осем
7. Снимки: