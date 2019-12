Продавам Лаптоп Acer E5-575 i5 7200u 8gb ddr4 120gb m.2 hdd 320gb

Дисплей :15.6" (39.62 cm) Матов LED 1366x768 HD Ready

Процесор: Intel Core i5-7200U Kaby Lake Dual-Core (2.50 GHz, up to 3.10 GHz, 3 MB Cache, 14 nm, 25 W)

RAM памет: 8 GB DDR4 / 2 слота (1 свободен)

SSD Диск: M.2 WD 120GB

Хард диск: 320GB HDD SATA 5400 оборота/м

Видео карта: Intel HD 620

Операционна система: Windows 10 Pro

Оптично устройство: DVD+/-RW

Безжична връзка: Wi-Fi802.11 ac/a/b/g/n Wlan

Мрежова карта: LANGigabit Ethernet 10/100/10003G/4G

Bluetooth

КамераHD

Микрофон

Четец за карти памет

ПортовеHDMIVGA3.5 mm комбиниран аудио жак (слушалки и микрофон)1 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 / 1 x USB 3.1 Type C (gen 1)

ЦвятЧEРВЕН

Тегло2.23 кг.

Батерия4-клетъчна Li-Ion КАРА ОКОЛО 3 ЧАСА!

Безупречно състояние без забележки с батерия на 1% износване

Задължително -

Ако някой колега има път към моя град Кърджали и може да го вземе на място цената тогава е 450лв

Задължително -

Аз съм от Кърджали - За страната Еконт с задължителна опция "Отвори преди да платиш" а за тези които имат възможност с опция "Отвори и тествай преди да платиш"

