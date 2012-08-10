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продава HDD WD 12TB SATA

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  1. so.dislocated
    so.dislocated е на линия
    Junior Member
    Тук е от
    May 2010
    Мнения
    14
    Днес14:44 #1

    продава HDD WD 12TB SATA

    1. Устройство - модел и наименование:

    WD DC HC520 12TB MDL: HUH721212ALN604 4k native


    2. Допълнителна информация

    ...Попълнете тук.....


    3. Състояние и гараниця

    Работил ден-два, съхраняван на хладно и в хоризонтално положение, в гаранция - остават около 3 години и 8 месеца.


    4. Задължително -Цена, възможност за бартер?

    350 лв, без бартери.


    5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

    София, лично предаване.


    6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

    so.dislocated@abv.bg.


    7. Снимки:

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