продава HDD WD 12TB SATA

1. Устройство - модел и наименование:
WD DC HC520 12TB MDL: HUH721212ALN604 4k native
2. Допълнителна информация
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3. Състояние и гараниця
Работил ден-два, съхраняван на хладно и в хоризонтално положение, в гаранция - остават около 3 години и 8 месеца.
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
350 лв, без бартери.
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
София, лично предаване.
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
so.dislocated@abv.bg.
7. Снимки: