хочу обновить свой epson home cinema 2045. я бы хотел 4k, тише, чем epson, и ярче, чтобы я мог использовать серый экран для просмотра в дневное время. я также хотел бы продлить срок службы лампы (или лазера), поскольку мне пришлось дважды заменить мою текущую лампу за 5 лет, которые я ей владел.


основываясь на проведенном мною ограниченном исследовании, я рассматриваю jvc lx-nz3b. мысли?


дайте мне знать, если я упустил какую-либо важную информацию.


максимальный бюджет: $5000


размер экрана: a hundred and twenty дюймов


расстояние от задней стены или предпочтительное место установки до стены экрана: текущий проектор установлен примерно в 12 футах от экрана. я хотел бы сохранить это местоположение, но при необходимости могу изменить его.


расстояние от сидячих мест до экрана: непосредственно под проектором — ~12 футов от экрана.


как будешь монтировать? потолок


использование: фильмы, тв, игры примерно поровну. не сильно беспокоит задержка ввода.


тип номера: гостиная.


окружающий свет, сквозное освещение или утечка света из окон? достаточное количество света в течение дня.


цвета комнаты: стены, потолок и пол: стены обшиты деревянными панелями темно-серого цвета. потолок - белая подвесная плитка. пол из твердой древесины среднего коричневого цвета.