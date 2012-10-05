хочу обновить свой epson home cinema 2045. я бы хотел 4k, тише, чем epson, и ярче, чтобы я мог использовать серый экран для просмотра в дневное время. я также хотел бы продлить срок службы лампы (или лазера), поскольку мне пришлось дважды заменить мою текущую лампу за 5 лет, которые я ей владел.
основываясь на проведенном мною ограниченном исследовании, я рассматриваю jvc lx-nz3b. мысли?
дайте мне знать, если я упустил какую-либо важную информацию.
максимальный бюджет: $5000
размер экрана: a hundred and twenty дюймов
расстояние от задней стены или предпочтительное место установки до стены экрана: текущий проектор установлен примерно в 12 футах от экрана. я хотел бы сохранить это местоположение, но при необходимости могу изменить его.
расстояние от сидячих мест до экрана: непосредственно под проектором — ~12 футов от экрана.
как будешь монтировать? потолок
использование: фильмы, тв, игры примерно поровну. не сильно беспокоит задержка ввода.
тип номера: гостиная.
окружающий свет, сквозное освещение или утечка света из окон? достаточное количество света в течение дня.
цвета комнаты: стены, потолок и пол: стены обшиты деревянными панелями темно-серого цвета. потолок - белая подвесная плитка. пол из твердой древесины среднего коричневого цвета.