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Junior Member
Здесь есть достойные парни?..
И снова здрасьте)) :-P Да-да, знаю, ваш форум не про это. Но я настаиваю! Хочу познакомиться с достойным мужчиной! Меня зовут Маша, 24 года, я не замужем. Мой профиль на опостылевшем мне сайте знакомств: Free dating service from Romania. Woman from Romania, Timis, Timisoara, hair Black, eye Black. (разочаровалась в сайтах знакомств, одни хамы и озабоченные, надеюсь здесь не так!) Моё фото здесь не хочет догружаться... Я люблю откровенные разговоры, но не с каждым встречным Свой скайп скину отписавшему в личку, в ответ на ваши фото! Или скидывайте мне на почту: MariaFok1@gmail.com Пишите!
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Горе