Итак, я создал HTPC еще в 2006 году. Я подключил ПК с home windows к телевизору и запустил медиа-портал. Несколько лет спустя я обновился до Kodi, а также в какой-то момент обновил свои аппаратные компоненты. У меня есть отдельный жесткий диск, и каждые несколько месяцев я делаю резервную копию своих данных, зеркалируя свои диски.
Но я все еще использую home windows и Kodi. У меня есть большая локальная библиотека, которую я сохраняю на локальных жестких дисках. Я делюсь всем в сети home windows, что позволяет мне получать доступ к файлам с других моих устройств. Но я больше нигде не смотрю телевизор с какой-либо регулярностью, поэтому простое подключение к общему диску home windows и воспроизведение с помощью VLC сработало.
Должен ли я перейти на сервер Plex или Jellyfin? Должен ли я перейти на NAS и RAID? Мои потребности такие же, как и всегда. Я продолжу хранить файлы локально и воспроизводить их на том же устройстве, которое подключено к моему телевизору и системе объемного звучания. Я вообще не пользуюсь стриминговыми сервисами, кроме YouTube. Я воспроизвожу только локальные файлы, смотрю телевизор через антенну/карту захвата и иногда транслирую спортивные передачи.