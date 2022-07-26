В настоящее время я планирую новый домашний кинотеатр, и у меня есть несколько вопросов. Размеры моей комнаты 17х15 футов. Я хочу остаться на уровне ниже 4-five тысяч долларов. Проектор в основном будет использоваться для просмотра фильмов, а иногда и для игр.
На какие проекторы мне следует обратить внимание, учитывая размер моей комнаты? Я провел небольшое исследование и понял, что Epson LS1100 будет достойным проектором за свои деньги, однако я не уверен, что еще есть. Стоит ли обратить внимание на проектор UST?
Какой размер экрана идеально подойдет для моей комнаты?
Какой тип экрана? Я видел хорошие отзывы о продуктах Silver price ticket (серебряный материал) для LS1100.
Каким было бы идеальное место для проекционного экрана? На 15-футовой стене или на 17-футовой стене? Есть ли расчеты для определения места установки проектора?
На данный момент это недостроенная комната (вплоть до шпилек). Есть ли другие вещи/варианты, на которые мне следует обратить внимание?
Заранее спасибо за любую помощь или советы.