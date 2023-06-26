SHV/8K телевизори

- „Ultra96 е име на функция, което производителите се насърчават да използват, за да обозначат, че даден продукт поддържа максимална честотна лента от 64 Gbps, 80 Gbps или 96 Gbps в съответствие със спецификацията HDMI 2.2“, обясни организацията HDMI. - „Ultra96 е име на функция, което производителите се насърчават да използват, за да обозначат, че даден продукт поддържа максимална честотна лента от 64 Gbps, 80 Gbps или 96 Gbps в съответствие със спецификацията HDMI 2.2“, обясни организацията HDMI.

Ключов момент за потребителите: HDMI 2.2 официално замества HDMI 2.1b. Въпреки това, точно както при HDMI 2.1, производителите могат да етикетират всеки продукт като HDMI 2.2, дори ако той поддържа само една от неговите функции – не непременно по-високата честотна лента от 96 Gbps.Като потребител, ще трябва да проверите кои специфични HDMI 2.2 функции поддържа даден продукт.Маркировката „Ultra96“ може да се появява както на кабели, така и на HDMI портове. Но ето едно предупреждение: ако видите „Ultra96“ на кабел, той е сертифициран за честотна лента до 96 Gbps. Ако етикетът е отпечатан на HDMI порта на устройството, това не потвърждава непременно поддръжката на 96 Gbps.