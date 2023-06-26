SHV/8K телевизори

Темата и образователната статия са в процес на разработка!!
Ново изследване оспорва идеята, че 8K е безсмислено
Тъй като потребителите купуват по-големи телевизори или слагат слушалки на лицата си, резолюциите над 4K започват да имат значение. Човешкото око очевидно може да възприема повече детайли, отколкото се смяташе досега.
Това сочи ново проучване на Университета в Кеймбридж и Meta Reality Labs, публикувано в научното списание *Nature*.
https://www.nature.com/articles/s41467-025-64679-2
- „Тъй като големи инженерни усилия са насочени към подобряване на разделителната способност на мобилните дисплеи, дисплеите с добавена реалност (AR) и виртуална реалност (VR), е важно да се знае максималната разделителна способност, при която по-нататъшните подобрения не носят забележима полза. Тази граница често се нарича разделителна способност на ретината, въпреки че ограничаващият фактор не е задължително да се дължи на ретината. За да определим крайната разделителна способност, при която изображението изглежда остро за очите ни без забележимо размазване, създадохме експериментална установка с плъзгащ се дисплей, която позволява непрекъснат контрол на разделителната способност. Липсата на такъв контрол беше основното ограничение на предишните изследвания“, пишат Малиха Ашраф, Александър Чапиро и Рафал К. Мантюк, авторите на изследването.
Експерименталната установка от изследването
Граница на разделителната способност на човешкото око
Широко използваният стандарт за зрение 20/20, известен от диаграмата на Снелен, датираща от 1862 г., предполага, че човешкото око може да раздели до 60 пиксела на градус (ppd).
Новото проучване показва, че човешкото око може да различава детайлите със значително по-висока резолюция при определени условия; до 94 ppd за изображения в сиви скали:
За сравнение, Apple Vision Pro предлага около 34 ppd, докато Meta Quest 3 постига 25 ppd, а PlayStation VR2 приблизително 19 ppd.- „Нашите резултати показват, че границата на разделителната способност е по-висока от това, което се смяташе преди, достигайки 94 пиксела на градус (ppd) за фовеално ахроматично зрение, 89 ppd за червено-зелени шарки и 53 ppd за жълто-виолетови шарки.“
Отвъд UHD/4K
За да обобщят своите открития, авторите създадоха калкулатор за разделителна способност на дисплея и публикуваха съответната диаграма.
Display resolution calculator
https://www.cl.cam.ac.uk/research/ra.../display_calc/
Според диаграмата, 8K предлага осезаемо предимство в рязкостта спрямо 4K на 100-инчов телевизор, гледан от разстояние 2-3 метра. 8K може да има смисъл и на 32-инчов монитор, гледан от около 70 см, като например новия Asus PA32KCX .
Матрица на границите на разделителната способност от изследването
За гарнитурите, които се закрепват директно пред очите, изследователите предполагат, че индустрията може да се наложи да се стреми към резолюция от 16K или дори 32K, за да съответства на границите на човешкото зрение.
Учени твърдят, че не можете да видите разликата между 1440p и 8K от 3 метра на 50 инчов дисплей в ново проучване за границите на човешкото око - все пак би било подобрение спрямо преди това рекламираната горна граница от 60 пиксела на градус.
https://www.tomshardware.com/monitor...els-per-degree
В момента няма масово достъпно 8K съдържание. Да, има някои видеоклипове в Youtube, но те са силно компресирани, че едва може, да разберете разликата между 4K и 8K. Има някои телефони, които могат да заснемат 8К видео...и може би смятате, да гледате някакво самогенерирано съдържание, но заснетото с телефон не е с достатъчно добро качество, а на хоризонта не се задава такъв blu-ray плейър. Телевизионното предаване в такава резолюция ще отнеме десетки години...
При 8K имаме увеличена плътност на пикселите и намалена пропускливост на светлина. От там и влошено качество на картината - не получаваме необходимата пикова осветеност. Производителите не влагат необходимата за тази резолюция подсветка с увеличена осветеност - 10 000 нита/лумена. Така че при покупката на такъв телевизор, харчите повече пари за нещо, което няма скоро да видите...
1. Най-доброто качество на картината не е SHV/8K
Преходът от SD към HD беше важен етап, но днес качеството на картината вече не се определя предимно от резолюцията. Всъщност, по-нататъшното увеличаване на резолюцията води до намаляващи резултати. Фактори като контраст и HDR възможности станаха много по-важни.
По-важният фактор днес е технологията на дисплеите. Можете да получите значително по-добро качество на картината с достъпен 4K OLED телевизор в сравнение със скъп 8K LCD телевизор. В случая с 4K LCD (miniLED, QLED, ULED или както ги наричат производителите на телевизори днес), най-модерните системи за зонално затъмняване miniLED вече дори не се срещат в 8K LCD моделите; те се намират в 4K LCD моделите.
2. Най-големите телевизори имат 4K
Макар че може да изглежда логично да се предположи, че по-големите телевизори се предлагат с 8K резолюция, това вече не е така. Най-големите налични телевизори – независимо дали са OLED, LCD или microLED – обикновено имат 4K резолюция, от 97-инчовия OLED на LG до 115-инчовия LCD на TCL.
Следователно, няма особен смисъл да купувате 75- или 85-инчов 8K LCD телевизор, когато можете да платите по-малко, за да получите по-добър 98-инчов 4K LCD телевизор.
Един от най-големите телевизори днес, 115-инчовият на TCL, разполага с 4K резолюция и много повече miniLED зони за затъмняване в сравнение с типичните 8K LCD модели.
3. Недостиг на 8K съдържание
Шест години след пускането на първите 8K телевизори, все още има недостиг на 8K съдържание. Холивуд показва малък интерес към производството на 8K материали, а същото важи и за стрийминг услуги като Disney+, Max и Netflix. Гейминг индустрията също все още не е готова да премине към 8K.
Не очаквайте спецификацията UHD Blu-ray да премине към 8K: 8K дисков формат е малко вероятен. Ето защо .
4. „мащабиране“ до 8K
С продължаващата липса на SHV/8K съдържание, един от основните аргументи на производителите на телевизори е, че 8K телевизорите могат да мащабират съществуващото ви HD и 4K съдържание до 8K, като уж подобряват качеството.
Това са глупости. Мащабирането на HD или 4K съдържание до 8K няма да подобри картината; вместо това, често я влошава. Мащабирането е просто процес на преоразмеряване на изображение с по-ниска резолюция, за да се побере на дисплей с по-висока резолюция, който иначе би заемал само част от екрана – една четвърт от екрана за 4K изображение на 8K панел.
Когато картината понякога изглежда различно на 8K – или 4K – телевизор, това се дължи на факта, че телевизорът прилага различни подобрения на картината, като например изкуствено изостряне, изглаждане на движението или изглаждане на градацията. Тези подобрения изкривяват оригиналното изображение, правейки го по-малко автентично и не такова, каквото е било замислено. С появата на изкуствен интелект в обработката на картината, резултатът обикновено е още по-изкуствено изглеждащо изображение.
Ако искате версия на филм с по-висока резолюция, единственият полезен вариант е да изчакате студиото да пусне такава, базирана на мастер копие с по-висока резолюция, ако има такава.
5. В очакване на 8K видео формати
През 2019 г. забелязах, че първите 8K телевизори не са имали вградена поддръжка за 8K видео формати. Изненадващо е, че това остава вярно и за новите 8K модели, пуснати на пазара през 2024 г.
Да, форматите за видео компресия HEVC (H.265) и AV1 поддържат 8K видео с по-високи профили на кодиране/декодиране – точно както MPEG4 (H.264) може да прави 4K – но за да стане разпространението на 8K видео осъществимо, за да се вмести в нашите канали за честотна лента, наистина се нуждаем от нови, по-ефективни видео формати като VVC (H.266) или „AV2“.
Нови видео кодеци като VVC (H.266) могат драстично да намалят необходимата честотна лента за 8K. Диаграма: Researchgate , CC BY 4.0
6. Фалшиви 8K
Един от най-силните аргументи срещу 8K LCD телевизорите, както беше подчертано през 2019 г., е, че някои модели дори не могат да показват истинска 8K резолюция. Това се случва, защото те жертват резолюцията, за да подобрят ъглите на видимост чрез субпикселно рендиране. Можете да видите пример в 8K LCD телевизор Samsung.
Изненадващо, този проблем ke се спомена в рецензиите на 8K LCD телевизори.
7. По-добри пиксели
Отново, резолюцията вече не е основният фактор, който води до подобрения в качеството на картината. Вместо това, индустрията за съдържание се фокусира върху HDR и по-висока честота на кадрите, вместо просто да настоява за по-високи резолюции.
Въпреки че може да се насладите на 8K или 4K резолюция, когато гледате статично изображение, ефективната резолюция на картината спада драстично по време на движение в сцени, заснети с ниска кадрова честота от 24 кадъра в секунда, 30 кадъра в секунда или дори 60 кадъра в секунда. В една от първите ми демонстрации на 8K телевизор гледах ремастерирана екшън сцена от филма на Кристофър Нолан „ Дюнкерк“ в 8K резолюция, но съдейки на око, тя дори не се доближаваше до 4K качество поради ниската си кадрова честота от 24 кадъра в секунда.
Вижте също: Защо 24 кадъра в секунда не са достатъчни за HDR филми
По-високата резолюция изисква по-висока честота на кадрите. В този момент се нуждаем от по-добри пиксели , вместо от повече пиксели .
Време е да се стремят към по-добри пиксели, а не към повече пиксели в телевизорите.
8. В очакване на HDMI 2.2
https://www.hdmi.org/spec/hdmi2
https://8kassociation.com/hdmi-2-2-s...tion-released/
https://tftcentral.co.uk/articles/hd...-dont-tell-you
HDMI 2.2 удвоява честотната лента на HDMI 2.1 от 48 на 96 Gbps, отключвайки поддръжка за по-високи резолюции и честоти на опресняване в телевизори, медийни плейъри, игрови конзоли, VR слушалки и други.
HDMI 2.2 остава напълно обратно съвместим, но увеличената честотна лента изисква нов кабел "Ultra96", както беше обявено на CES 2025 през януари .
Ще отнеме известно време, преди устройствата с HDMI 2.2 да станат достъпни – HDMI 2.1 отне повече от две години, за да се появи – но разпространението може да се случи малко по-бързо този път, тъй като HDMI 2.2 се основава на същата сигнална система FRL (Fixed Rate Link).
Практиката показва, че от презентацията до пускането на нова версия на HDMI в телевизорите, минават 3 до 4 години
Значи HDMI 2.2 в телевизорите до 2027 г.? Вероятно. Да видим. Заедно с PlayStation 6 и Xbox от следващо поколение? Добър залог.
HDMI 2.2 въвежда и протокол за индикация на латентността (LIP) за подобрена AV синхронизация, като същевременно продължава да поддържа всички функции на HDMI 2.1, като VRR, QMS, ALLM, eARC и др.
Внимание!!
Поддържа 4K, 8K, 12K – дори 16KКлючов момент за потребителите: HDMI 2.2 официално замества HDMI 2.1b. Въпреки това, точно както при HDMI 2.1, производителите могат да етикетират всеки продукт като HDMI 2.2, дори ако той поддържа само една от неговите функции – не непременно по-високата честотна лента от 96 Gbps.
Като потребител, ще трябва да проверите кои специфични HDMI 2.2 функции поддържа даден продукт.
Маркировката „Ultra96“ може да се появява както на кабели, така и на HDMI портове. Но ето едно предупреждение: ако видите „Ultra96“ на кабел, той е сертифициран за честотна лента до 96 Gbps. Ако етикетът е отпечатан на HDMI порта на устройството, това не потвърждава непременно поддръжката на 96 Gbps.
- „Ultra96 е име на функция, което производителите се насърчават да използват, за да обозначат, че даден продукт поддържа максимална честотна лента от 64 Gbps, 80 Gbps или 96 Gbps в съответствие със спецификацията HDMI 2.2“, обясни организацията HDMI.
HDMI 2.2 продължава своя гъвкав подход за превключване на режими. Някои комбинации от резолюция/честота на опресняване ще бъдат стандартизирани в телевизори, монитори и плейъри, докато други персонализирани режими може да се появят само в персонални компютри.
Таблица с подробности за поддържаните видео формати на HDMI 2.2.
HDMI 2.2 позволява некомпресирано 4K 240Hz и 8K 60Hz. Тези некомпресирани режими са от решаващо значение, тъй като представляват базовите възможности – не се изисква компресия на сигнала.
HDMI 2.2 също поддържа DSC 1.2a компресия на сигнала за още по-високи формати. Те са изброени в таблицата в зелено (поддържа се и от HDMI 2.1 + DSC) или синьо (поддържа се само от HDMI 2.2 + DSC). Тук имаме неща като 4K 480Hz, 8K 240Hz и дори 16K 60Hz. Въпреки това, както плейърът/компютърът, така и телевизорът/мониторът трябва да поддържат HDMI 2.2 и DSC 1.2a, за да се активира това – за производителите на устройства е по избор да поддържат DSC.
Въпреки че тези формати звучат футуристично днес, в близко бъдеще се очакват монитори, способни на 4K 480Hz и 8K 120Hz. Благодарение на VRR, графичният процесор не е необходимо постоянно да рендира игра в 4K 480fps или нещо подобно, за да се възползва от честота на кадрите над 240. Групата HDMI заяви, че като правило, честотната лента за игри и VR/AR се удвоява на всеки 2-3 години.
HDMI 2.2 ще се конкурира с DisplayPort 2.1, който поддържа честотна лента до 80 Gbps .
HDMI 2.1 поддържа честотна лента до 48 Gbps, с потенциал за още по-високи скорости, използвайки компресия на потока на дисплея (DSC), както е показано в таблицата за HDMI 2.1 . DSC обаче трябва да се поддържа както от плейъра, така и от телевизора и в момента не е широко поддържан или документиран в потребителските продукти.
Освен ако не искаме да ограничим екосистемата на 8K видео до 60Hz и да ограничим 8K игрите до 4:2:0 цветова компресия, или да разчитаме на DSC за повечето 8K сигнали, ни е необходим интерфейс с по-висока честотна лента от HDMI 2.1, за да процъфтява 8K наистина. В момента просто има твърде много ограничения и несигурности.
https://i0.wp.com/semiengineering.co...tabe.jpg?ssl=1
https://8kassociation.com/