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Novice
Здесь есть настоящие мужчины?
Всем привет Знаю, что ваш форум не про это, но я за вами наблюдаю давно - и вот решила зарегистрироваться. Сразу скажу - хочу познакомиться с достойным мужчиной Меня зовут Маша, 24 года, не замужем. Из Москвы. Если честно, давно разочаровалась в сайтах знакомств, одни хамы и озабоченные. Я люблю откровенные разговоры, но не с каждым встречным Свой скайп напишу отписавшему в личку, в ответ на ваши фото! Или скидывайте мне на почту: MariaFok1@gmail.com ___ Добавлено: Извиняюсь, похоже здесь фото не загрузилось. Ваш форум глючит! Заходите на мой профиль: Free dating service from Romania. Woman from Romania, Timis, Timisoara, hair Black, eye Black. (этот сайт знакомств давно надоел, но удаляться жалко...) Пишите!
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Member
Отговор: Здесь есть настоящие мужчины?
Бахти, наглия барут - пак се е промъкнал!
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