Люди рекомендовали гидромассажную ванну и предостерегали от приобретения Samsung, поэтому я стал искать гидромассажную ванну. Есть ли бренд, который я пропустил, и который вы бы порекомендовали, или Whirlpool — беспроигрышный вариант? Также я стараюсь избегать моделей с дозаторами льда/воды, но кажется, что они есть в каждой модели, которую я нахожу. Если вы посоветуете мне качественный холодильник без дозаторов, буду признателен. Что касается стилей холодильников, мне нравятся холодильники с французскими дверцами, и бок о бок тоже подойдут. Спасибо за ваше время.