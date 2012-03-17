в частности, 65-дюймовый телевизор lg um74 4k uhd led liquid crystal display ai thinq smart tv. он продается за 988 австралийских долларов, что кажется дешевым (?)
кто-нибудь знает, как у этого телевизора углы обзора идут? картинка держится при просмотре сбоку? (мы не можем поместиться прямо перед телевизором, поэтому мы должны расположиться вокруг него немного полукругом. мы только что вернули телевизор hisense, потому что он выглядел ненасыщенным по бокам)
как работает зеркальное отображение экрана? не могу найти информацию об этом, особенно если он работает с телефонами iphone и / или android.
будет ли качество при показе обычных телеканалов ниже, потому что разрешение источника не такое высокое, как у самого телевизора / изображение с более низким разрешением ухудшится? если да, то есть ли способы с этим бороться?