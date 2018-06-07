у меня есть телевизор panasonic tc-32le60 2006 года выпуска, и вот уже год примерно раз в неделю, когда я включаю его, у него будет черный экран и только звук в течение примерно пяти секунд, затем звук прекратится, а индикатор питания будет быстро мигать и он больше не будет реагировать на какие-либо кнопки или удаленные нажатия. мне нужно отключить телевизор и снова подключить, чтобы он снова заработал. однако в последнее время на телевидении эта проблема возникает почти ежедневно. из-за денег замена телевизора сейчас невозможна, поэтому я хотел бы попытаться отремонтировать. может ли кто-нибудь здесь диагностировать мою проблему? спасибо!
кроме того, я использую мобильный телефон, и я не могу это разыграть.