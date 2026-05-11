СЪВМЕСТИМОСТ НА ДИСТАНЦИОННИ И ТЕЛЕВИЗОРИ PHILIPS

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Дистанционно
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Тип сигнал
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Години ТВ
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Серии телевизори
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OS / Платформа
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Забележки
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RC3903
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IR
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2015 – 2016
|PFT4100, PFT4101, PFS5300, PFS5301, PUS6400, PUS6401, PFH4100, PFH5300
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Linux / MSD
|Стандартен IR пулт · много бутони · без Smart функции
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RC4836
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IR
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2015 – 2016
|PUS6400, PUS6401, PUS6501, PUS7100, PUS7101, PUS7600, PUS7601, PUS9809
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Android TV (2015 – 2016)
|Smart пулт с Google Play · Android TV · прва генерация
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RC4847
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IR
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2016 – 2017
|PUS6101, PUS6102, PUS6201, PUS6262, PFS5302, PFT5302, PUS6162, PUS7002
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Android TV (2016 – 2017)
|Обновен дизайн · съвместимо с по-стари RC4836 модели
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RC3902
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IR
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2017 – 2018
|PFT5302, PFT4002, PFT4102, PHS4012, PHS4112, PFS4012, PFS5823
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Linux / без Smart
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CRP802/01
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IR
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2018 – 2019
|PUS6703, PUS6753, PUS6803, PUS7303, PUS7373, OLED803, PUS7803
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Android 8 (Oreo)
|Тънък елегантен дизайн · Netflix + YouTube бутони
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CRP843/01
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IR
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2018 – 2020
|PUS6753, PUS7803, PUS8503, OLED803, OLED854, PUS7304, PUS8504
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Android 8 / 9
|Обновена версия на CRP802 · добавен бутон Rakuten TV
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RC3902
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IR
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2019 – 2020
|PFS5803, PFS6805, PFT5883, PFS5303, PFT4203
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Linux / без Smart
|За нисък клас без Smart TV · само базово управление
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CRP882/01
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IR
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2020 – 2021
|PUS7805, PUS8505, PUS8535, PUS8545, OLED805, OLED855, PUS9435, PUS9005
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Android 10
|Нов дизайн · кръгли бутони · Ambilight бутон при OLED модели
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CRP883/01
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IR
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2020 – 2022
|PUS8505, PUS8545, OLED805, PUS9435, PUS8506, OLED806, PUS9006, PUS9636
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Android 10 / 11
|Съвместимо и с 2020 и 2021 серии · Prime Video бутон
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CRP899/01
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IR
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2021 – 2022
|PUS8506, OLED856, PUS9006, PUS9516, PUS9636, OLED807, PUS8507, PUS7956
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Android 11
|Обновен дизайн · Philips Smart TV платформа
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CRP903/01
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IR
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2022 – 2023
|PUS8507, OLED857, PUS9007, PUS8807, PUS7007, OLED808, PUS8808, PUS7507
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Android 12 / Titan OS
|Преход към Titan OS · Disney+ бутон · нов логотип
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CRP910/01
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IR
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2023 – 2024
|PUS8808, OLED808, PUS9008, PUS8908, OLED909, PUS8909, PUS7609
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Titan OS
|Titan OS дистанционно · по-малко бутони · модерен дизайн
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CRP930/01
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IR
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2024 – 2025
|PUS8909, OLED809, PUS9009, PUS8939, OLED910, PUS8900, PUS7900
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Titan OS 2.x
|Актуализиран Titan OS · подобрено Quick Menu
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CRP950/01
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IR
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2025 – 2026
|PUS8900, OLED810, PUS9010, MLED981, OLED811, PUS8901, PUS7901
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Titan OS 3.x
|Нова линия 2026 · RGB LED (MLED981) · подобрен Ambilight