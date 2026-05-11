Резултати от 1 до 1 от общо 1

СЪВМЕСТИМОСТ НА ДИСТАНЦИОННИ И ТЕЛЕВИЗОРИ PHILIPS

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. hristoslav2
    hristoslav2 е на линия
    Senior Member Аватара на hristoslav2
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    43,333
    Днес13:11 #1

    СЪВМЕСТИМОСТ НА ДИСТАНЦИОННИ И ТЕЛЕВИЗОРИ PHILIPS

    СЪВМЕСТИМОСТ НА ДИСТАНЦИОННИ И ТЕЛЕВИЗОРИ PHILIPS
    Пълен наръчник за периода 2015 – 2026
    Европейски пазар (TP Vision) | Android / Saphi / Google TV / Titan OS | Май 2026



    1. КАК ДА РАЗШИФРОВАМЕ МОДЕЛНИТЕ НОМЕРА

    Philips използва систематична номенклатура за своите телевизори. Форматът е: XXPUXYYYY/CC

    Сегмент Значение Пример
    XX Диагонал в инчове (32, 43, 50, 55, 65, 75, 85) 55
    PUX Тип панел: PFL=LCD, PUS=4K UHD, OLED=OLED, PML=MiniLED PUS
    YYY Серия (6xxx=базов, 7xxx=среден, 8xxx=висок, 9xxx=премиум) 850
    Y (посл.) Последна цифра = година (0=2015, 1=2016, 2=2017...) 8
    /CC Код на държавата (/12=България/ЕС, /F7=САЩ) /12

    Пример: 55PUS8508/12 = 55" 4K UHD серия 850, година 2023, ЕС пазар




    Как се разчита годината на Philips телевизор

    Последната цифра преди наклонената черта в модела показва годината на разработка (10-годишен цикъл):

    Последна цифра
    Година (Европа)
    Пример за модел
    0
    2015
    		 50PUS6400/12 · 43PFT4100/12
    1
    2016
    		 55PUS6101/12 · 43PFT4101/12
    2
    2017
    		 55PUS6162/12 · 43PFT5302/12
    3
    2018
    		 55PUS6703/12 · 50PUS6703/12
    4
    2019
    		 55PUS7304/12 · 65OLED854/12
    5
    2020
    		 55PUS8505/12 · 65OLED855/12
    6
    2021
    		 55PUS8506/12 · 65OLED856/12
    7
    2022
    		 55PUS8507/12 · 65OLED857/12
    8
    2023
    		 55PUS8808/12 · 65OLED808/12
    9
    2024
    		 55PUS8909/12 · 65OLED809/12
    0
    2025
    		 55PUS8900/12 · 65OLED810/12
    1
    2026
    		 55PUS8901/12 · 65OLED811/12

    Суфикс /12 = Европа



    Главна таблица: Дистанционно → Съвместими телевизори по година

    Дистанционно
    Тип сигнал
    Години ТВ
    Серии телевизори
    OS / Платформа
    Забележки
    RC3903
    IR
    2015 – 2016
    		 PFT4100, PFT4101, PFS5300, PFS5301, PUS6400, PUS6401, PFH4100, PFH5300
    Linux / MSD
    		 Стандартен IR пулт · много бутони · без Smart функции
    RC4836
    IR
    2015 – 2016
    		 PUS6400, PUS6401, PUS6501, PUS7100, PUS7101, PUS7600, PUS7601, PUS9809
    Android TV (2015 – 2016)
    		 Smart пулт с Google Play · Android TV · прва генерация
    RC4847
    IR
    2016 – 2017
    		 PUS6101, PUS6102, PUS6201, PUS6262, PFS5302, PFT5302, PUS6162, PUS7002
    Android TV (2016 – 2017)
    		 Обновен дизайн · съвместимо с по-стари RC4836 модели
    RC3902
    IR
    2017 – 2018
    		 PFT5302, PFT4002, PFT4102, PHS4012, PHS4112, PFS4012, PFS5823
    Linux / без Smart
    CRP802/01
    IR
    2018 – 2019
    		 PUS6703, PUS6753, PUS6803, PUS7303, PUS7373, OLED803, PUS7803
    Android 8 (Oreo)
    		 Тънък елегантен дизайн · Netflix + YouTube бутони
    CRP843/01
    IR
    2018 – 2020
    		 PUS6753, PUS7803, PUS8503, OLED803, OLED854, PUS7304, PUS8504
    Android 8 / 9
    		 Обновена версия на CRP802 · добавен бутон Rakuten TV
    RC3902
    IR
    2019 – 2020
    		 PFS5803, PFS6805, PFT5883, PFS5303, PFT4203
    Linux / без Smart
    		 За нисък клас без Smart TV · само базово управление
    CRP882/01
    IR
    2020 – 2021
    		 PUS7805, PUS8505, PUS8535, PUS8545, OLED805, OLED855, PUS9435, PUS9005
    Android 10
    		 Нов дизайн · кръгли бутони · Ambilight бутон при OLED модели
    CRP883/01
    IR
    2020 – 2022
    		 PUS8505, PUS8545, OLED805, PUS9435, PUS8506, OLED806, PUS9006, PUS9636
    Android 10 / 11
    		 Съвместимо и с 2020 и 2021 серии · Prime Video бутон
    CRP899/01
    IR
    2021 – 2022
    		 PUS8506, OLED856, PUS9006, PUS9516, PUS9636, OLED807, PUS8507, PUS7956
    Android 11
    		 Обновен дизайн · Philips Smart TV платформа
    CRP903/01
    IR
    2022 – 2023
    		 PUS8507, OLED857, PUS9007, PUS8807, PUS7007, OLED808, PUS8808, PUS7507
    Android 12 / Titan OS
    		 Преход към Titan OS · Disney+ бутон · нов логотип
    CRP910/01
    IR
    2023 – 2024
    		 PUS8808, OLED808, PUS9008, PUS8908, OLED909, PUS8909, PUS7609
    Titan OS
    		 Titan OS дистанционно · по-малко бутони · модерен дизайн
    CRP930/01
    IR
    2024 – 2025
    		 PUS8909, OLED809, PUS9009, PUS8939, OLED910, PUS8900, PUS7900
    Titan OS 2.x
    		 Актуализиран Titan OS · подобрено Quick Menu
    CRP950/01
    IR
    2025 – 2026
    		 PUS8900, OLED810, PUS9010, MLED981, OLED811, PUS8901, PUS7901
    Titan OS 3.x
    		 Нова линия 2026 · RGB LED (MLED981) · подобрен Ambilight


    Кои Philips дистанционни имат гласов контрол (с микрофон)?
    Важно е да се разграничат два региона — Европа (TP Vision) и Северна Америка (Funai/Hisense), тъй като моделите са различни.
    [B]
    Този пост е редактиран от hristoslav2; Днес в 14:04.
    Отговор с цитат Отговор с цитат
  2. Advertisement
     
     
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
« Предходна тема | Следваща тема »

Подобни теми

  1. Списък със съвместими дистанционни управления за телевизори Samsung
    От hristoslav2 във форум Samsung телевизори
    Отговори: 0
    Последно: 11-05-26, 22:07
  2. Списък със съвместими дистанционни управления за телевизори Sony
    От hristoslav2 във форум Sony телевизори
    Отговори: 0
    Последно: 11-05-26, 21:12
  3. Съвместимост на дистанционни
    От alextk69 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2
    Последно: 06-06-19, 22:44
  4. Philips телевизори 2015
    От hristoslav2 във форум Philips телевизори
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 07:21
  5. Съвместимост на моднат firmware за Philips DVD
    От MixMan във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 4
    Последно: 04-06-10, 17:44

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе