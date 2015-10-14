Здравейте, скоро ще започвам обзавеждане на нов апартамент и дойде време да търся бяла техника. Бюджета е до 4000лв за всичко без аспиратора.
От толкова гледане и четене в главата ми вече е тотална каша. Горе долу съм свел резултатите до 2-3 възможности на уред, като ще се радвам да споделите мнение или да дадете по-добро предложение.
Благодаря предварително
Хладилник
Изисквания: За вграждане, No frost
Варианти:
1. Samsung BRB260030WW/EF/RLF
2. AEG SCE81826TS
3. Liebherr ICS 3324
Плот
Изисквания: Индукционен
Варианти:
1. WHIRLPOOL ACM 800/NE
2. ELECTROLUX E6203IOK
Фурна
Изисквания: Пиролиза
Варианти:
1. Whirlpool W7 OM4 4S1 P
2. AEG BPS351120M
Съдомиялна
Изисквания: За вграждане, 60см
Варианти:
1. Hotpoint Ariston HIO 3T132 W O
Пералня
Варианти:
1. AEG L7FBE48S
2. Bosch WAT24440BY
3. Electrolux EW7F248S