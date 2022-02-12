Здравейте.
В момента затварям стени с гипскартон и вата и трябва да пусна пакетите за климатиците, за да не развалям после. Поради финанси самите климатици ще се купуват по-нататък и ще трябва да е на изплащане, но трябва да има яснота за диаметъра на тръбите.
В момента в квартирата имам един Дайсейкай 6, RAS-13SKVP2-E, монтиран от Иво (Мега) от Пауърклима, който, да, вехт е, но ще преместя в бъдещата всекидневна, защото работи супер. Трябва да се измислят климатици за две спални по 9 квадрата, 24 кубика (тук ме притеснява малката кубатура) и спалня 15 квадрата, 40 кубика. Нещо по-бюджетно, не от скъпите марки и модели, но не най-нисък клас, трябва да работят в къща на село, понякога при кофти условия.
Та така, търси се някой, който да ми пусне тръбите, някъде в бъдещето да довърши монтажа, а ако има изгодни оферти за изплащане може и климатици те да ми достави като му дойде времето.
Поради спешност за едната стена се пита и от къде мога да си купя около 3 метра тръби, съответно изолация, бандажна лента и дренажно гофре за Тошбата? Ако някой се сеща и какви са диаметрите за този климатик, да не ровя, ще е супер Да, мога да го направя и сам, всъщност мога всичко по монтажа, до момента с помпата и манометрите, където увисвам...
Всъщност колко струва такава услуга, предполагам се плаща сега тръбния път, след това се доплаща монтажа, да речем за три метра пакет? Няма къртене, сандвич панели и ОСБ на този етап.