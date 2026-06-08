Miota RAW-PE35A/RXS-PE35A Performa

Здравейте,

Искам да Виподнеса малко информация и снимки заедна нова марка в България – Miota.За някой от Вас може да евече позната, за други едва ли. Фирматакоято внася марката в България, нипредостави две машини – една от среднияклас (визирам модела който ще Ви покажа)и една от високия им клас (за която щепусна отделна тема).