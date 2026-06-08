Miota RAW-PE35A/RXS-PE35A Performa

Здравейте,
Искам да Виподнеса малко информация и снимки заедна нова марка в България – Miota.За някой от Вас може да евече позната, за други едва ли. Фирматакоято внася марката в България, нипредостави две машини – една от среднияклас (визирам модела който ще Ви покажа)и една от високия им клас (за която щепусна отделна тема).
Относномашината – ясно, че е OEM марка,но за нас беше важно да видим какво имавложено вътре. Параметрите на машинатаможе да видите от официалния сайт.
При тази серия, 9 и 12 са с еднороторни компресори, 18 и 24 с двуроторни.
На база това което видяхме, ето кратко описание на вложените компоненти.
Компресор – Highly QSD092BRKTF6JV6B - среден клас компресор, използван в Haier, Hisense, Kelon и OEM модели.
Модела ес ТРВ, но не успях да видя каквъ модел е.
Инверторна платка – Chearihi ZKAPHR9DX9 - маркировка: CHERRY – дъщерна фирма на Haier
Външен вентилатор – OEM мотор. Същия се използва в: Haier Flexis, Hisense Energy Pro, Arctic, Tesla, Vivax.
Четирипътен вентил – DunAn DUN410 - стандартен, стабилен компонент за среден клас машини.
Модела има управление на хорзинталната и вертикалните клапи, сензор за движение, свързан с управлението на клапите, UV диоди, Wi-Fi, нагревател на дъното и т.н. Тези неща са описани подробно.
Не сме имали възмжоност все още да монтираме, за дадам преки впечатления относно шум и т.н. Аконякои има конкретни въпроси относно модела който разглобихме, ще е се опитам да му отговоря.
За нас, по интересен ще е другия модел, но за него друга тема (когато остане време да го разглобим).