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  • 2 Post By Aleksandars

Miota RAW-PE35A/RXS-PE35A Performa

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  1. Aleksandars
    Aleksandars е офлайн
    Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    10,319
    Днес21:25 #1

    Miota RAW-PE35A/RXS-PE35A Performa

    Здравейте,
    Искам да Виподнеса малко информация и снимки заедна нова марка в България – Miota.За някой от Вас може да евече позната, за други едва ли. Фирматакоято внася марката в България, нипредостави две машини – една от среднияклас (визирам модела който ще Ви покажа)и една от високия им клас (за която щепусна отделна тема).
    Относномашината – ясно, че е OEM марка,но за нас беше важно да видим какво имавложено вътре. Параметрите на машинатаможе да видите от официалния сайт.
    При тази серия, 9 и 12 са с еднороторни компресори, 18 и 24 с двуроторни.
    На база това което видяхме, ето кратко описание на вложените компоненти.
    Компресор – Highly QSD092BRKTF6JV6B - среден клас компресор, използван в Haier, Hisense, Kelon и OEM модели.
    Модела ес ТРВ, но не успях да видя каквъ модел е.
    Инверторна платка – Chearihi ZKAPHR9DX9 - маркировка: CHERRY – дъщерна фирма на Haier
    Външен вентилатор – OEM мотор. Същия се използва в: Haier Flexis, Hisense Energy Pro, Arctic, Tesla, Vivax.
    Четирипътен вентил – DunAn DUN410 - стандартен, стабилен компонент за среден клас машини.
    Модела има управление на хорзинталната и вертикалните клапи, сензор за движение, свързан с управлението на клапите, UV диоди, Wi-Fi, нагревател на дъното и т.н. Тези неща са описани подробно.
    Не сме имали възмжоност все още да монтираме, за дадам преки впечатления относно шум и т.н. Аконякои има конкретни въпроси относно модела който разглобихме, ще е се опитам да му отговоря.
    За нас, по интересен ще е другия модел, но за него друга тема (когато остане време да го разглобим).
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    Този пост е редактиран от Aleksandars; Днес в 22:40.
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  3. Aleksandars
    Aleksandars е офлайн
    Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    10,319
    Днес21:27 #2

    Отговор: Miota RAW-PE35A/RXS-PE35A Performa

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    Alexi и bobivg харесват това.
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  4. Alexi
    Alexi е на линия
    Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,715
    Днес21:32 #3

    Отговор: Miota RAW-PE35A/RXS-PE35A Performa

    че той прилично изглежда .. цени има ли вече ?
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  5. casal
    casal е офлайн
    Member
    Тук е от
    Dec 2024
    Мнения
    608
    Днес22:14 #4

    Отговор: Miota RAW-PE35A/RXS-PE35A Performa

    830Е с монтаж, че и клипове с тест и консумация в камера под -20гр качили
    Компресорът е с по-различно означение на обема на снимката
    Този пост е редактиран от casal; Днес в 22:26.
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  6. ccankov73
    ccankov73 е офлайн
    Senior Member Аватара на ccankov73
    Тук е от
    Apr 2013
    Живее в
    Разград
    Мнения
    5,195
    Днес22:14 #5

    Отговор: Miota RAW-PE35A/RXS-PE35A Performa

    Цитат Първоначално публикувано от Alexi Виж публикацията
    че той прилично изглежда .. цени има ли вече ?
    По някои сайтове има…
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