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Проблем с Westwood 23V1 LED

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  1. shibby
    shibby е офлайн
    Novice
    Тук е от
    Oct 2023
    Мнения
    1
    24-10-23, 15:24 #1

    Проблем с Westwood 23V1 LED

    Здравейте! Имам проблем с телевизор Westwood 23V1 LED, при включване мига 3 пъти червения доид и дотам. Някой има ли сервизна документация за този тип телевизор?
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  3. hristoslav2
    hristoslav2 е на линия
    Senior Member Аватара на hristoslav2
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    40,841
    24-10-23, 21:22 #2

    Отговор: Проблем с Westwood 23V1 LED

    не знам кой модел е шасито - VESTEL MB ??


    намирам кодове за перални машини и хладилници он не и за телевизори
    https://fault-codes.jimdofree.com/ve...achine-errors/
    https://fault-codes.jimdofree.com/ve...v-error-codes/
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