Проблем с Westwood 23V1 LED

Здравейте! Имам проблем с телевизор Westwood 23V1 LED, при включване мига 3 пъти червения доид и дотам. Някой има ли сервизна документация за този тип телевизор?
Здравейте! Имам проблем с телевизор Westwood 23V1 LED, при включване мига 3 пъти червения доид и дотам. Някой има ли сервизна документация за този тип телевизор?
не знам кой модел е шасито - VESTEL MB ??
намирам кодове за перални машини и хладилници он не и за телевизори
https://fault-codes.jimdofree.com/ve...achine-errors/
https://fault-codes.jimdofree.com/ve...v-error-codes/