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  • 1 Post By Lupus

Въпрос за дименсия

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  1. IBMD
    IBMD е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Sep 2017
    Мнения
    15
    Днес15:32 #1

    Въпрос за дименсия

    Здравейте!
    Някой може ли да разтълкува, какво означава това об% ?
    Примерно етанол за ХВП 96,5 об% интересуваме това об% как се нарича като дименсия!
    Благодаря!
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  3. Lupus
    Lupus е офлайн
    Senior Member Аватара на Lupus
    Тук е от
    Aug 2003
    Живее в
    София
    Мнения
    10,733
    Днес15:40 #2

    Отговор: Въпрос за дименсия

    Обемен процент. Показва процента на едно вещество е една смес, мерено с обемни единици (например кубични сантиметри или литри), а не в тегловни единици (грам, килограм).
    IBMD одобрява това.
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  4. IBMD
    IBMD е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Sep 2017
    Мнения
    15
    Днес16:01 #3

    Отговор: Въпрос за дименсия

    Аха...значи об% било обемен процент.
    Точно това ми беше трудно да си обясня примерно какво е това Hl 7.45 об%
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