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- 1 Post By Lupus
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Junior Member
Въпрос за дименсия
Здравейте!
Някой може ли да разтълкува, какво означава това об% ?
Примерно етанол за ХВП 96,5 об% интересуваме това об% как се нарича като дименсия!
Благодаря!
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Senior Member
Отговор: Въпрос за дименсия
Обемен процент. Показва процента на едно вещество е една смес, мерено с обемни единици (например кубични сантиметри или литри), а не в тегловни единици (грам, килограм).
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Junior Member
Отговор: Въпрос за дименсия
Аха...значи об% било обемен процент.
Точно това ми беше трудно да си обясня примерно какво е това Hl 7.45 об%
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