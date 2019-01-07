Здравейте,
В къщи имам две стари машини FTXS35G / 20G, които бяха монтирани в далечната вече 2010 от един измамник от форума (Иван - Ванко68), който в онези години трупаше изключително много хвалби и коментари тук. Аз поне си получих климатиците (за разлика от доста завлечени), но още от ден едно останах без гаранция и това ме принуди през годините да си правя сам обслужване. До момента не съм имал проблеми, но сега имам нужда от турбина за единия климатик и се обръщам към Вас за помощ.
Има ли как в България да се закупи турбина с номер 1839960 (щампа върху турбината qcl9761mb), размерите са D=98mm, L=608mm.
На текущата отвора за застопоряващ винт е разбит, а не мисля, че заливане с течна стомана (епокси) и нова резба, ще бъдат трайно решение.
Поздрави на всички и честит национален празник.