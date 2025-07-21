Fujitsu ASEH12KHCBN/AOEH12KHCBN Airstage

Здравейте,
Днес имахме удоволствие да монтираме за първи път модела от заглавието. Както знаете, обичам когато има нова машина за нас, да я отворя и да видя какво има заложено в нея. И по добре, защото виждам къде има разлики от това което е описано в техническата литература и в действителност.
Ще започна с това, че модела е предвиден за северен климат, тоест за скандинавските страни... Наистина сериозен хардуер, който в последно време все по-рядко се среща в климатичната техника. Външното тяло е голямо (39 kg.) с двоен топлообменник и 1320 gr. хладилен агент. По-тежко е от 18-ка на същата марка в средния клас (визирам 18KMTE). Като физически размери са еднакви. Модела е с нагревател на дъното (много добре изпълнен, не като масовите китайци с една жица, тоест набедените нордици), двойнороторен компресор (в сервизното ръководство е даден че е еднороторен) TCFG N-SG13ND2C (925W) производство на Fujitsu в Тайланд (вижда се от снимките). да си призная, не знаех, че марката произвеждат вече компресори. Модела е снабден и с пресостат за високо налагане.
Относно вътрешното тяло... За мен, най голямата изненада беше плазмения фълтър който използваха моделите на триото едно време (визирам LDC серията). Разбира се, формата и размера са различни, но това вече си е едно добро решение относно пречистване на въздуха. Радвам се, че е върнато като хардуер, макар и в ограничени модели. Топлообменника е четириредов (което е много добре) и за машина 12000 BTU си е доста голям като размер. Модела има страхотни параметри и коефициенти (може да се видят където трябва, но ще ги напиша все пак)
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението)
Охлаждаща мощност: 3.5 kW (0.7 ~ 5.1), 11946 BTU (2389 ~ 17406)
Консумирана електроенергия: 680 W (120 ~ 1300)
EER: 5.15 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
SEER: 10.60 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
Energy efficiency class: A+++
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението)
Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.7 ~ 8.4), 13652 BTU (2389 ~ 28669)
Консумирана електроенергия: 740 W (120 ~ 2400)
COP: 5.41 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
SCOP: 5.30 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
Energy efficiency class: A+++
Модела е снабден със сензор за движение (Human sensor system) и вграден Wi-Fi модул. Свързването към мрежата и настройката е много лесно (информация от клиента). Хоризонталните клапи са две - както при по старите долети на марката - доста са големи и много добре насочват въздушната струя. Вертикалните клапи са моторизирани и също допринасят за настройката на въздушния поток. Изработени са от мек материал който позволява много добре са насочват въздуха наляво и надясно. Скоростите на вентилатора са повече от стандартно залаганите в моделите на триото. Общо са седем + една за сън.
Машината беше стартирана при ~14°С външна температура (Горна Баня) и ~ 21° вътрешна. Изключително тиха работа на външното тяло (компресора си казва думата). Преди малко получих инфо, че машината работи много комфортно. Клиента е ценител на хубавите машини и знам, че няма да ме подведе с невярна информация.