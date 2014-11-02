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  • 1 Post By Валентин Игнатов

Midea LetsLink – Общодостъпна информация и технически ръководства

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  1. Валентин Игнатов
    Валентин Игнатов е на линия
    Junior Member Аватара на Валентин Игнатов
    Тук е от
    Apr 2026
    Мнения
    26
    Днес10:38 #1

    Midea LetsLink – Общодостъпна информация и технически ръководства

    LetsLink е официална мобилна платформа предназначена за тест/диагностика, съпорт и цялостна техническа документация на Midea и нейните производни.Въпреки оторизирания достъп за официални дилъри и представители, има възможност да се разглежда техническа информация, тренировъчни материали и брошури от обикновени потребители.

    Линк за сваляне - https://link.midea.com
    (Препоръчвам да изтеглите Enterprise Version, APK файла от страницата, защото има визуализация на тренировъчни материали)

    *За да инсталирате APK файла трябва да разрешите/позволите от настройките за защита на телефона да се инсталират приложения извън App Store сертификата.


    [След като сте инсталирали и отворили приложението на стартовия панел натискате бутон „Tourist” за вход като обикновен потребител.]



    [В менюто имате възможност да търсите инфо за съответен модел по продуктов код, заводско означение или сериен номер.Серийния номер може да бъде директно сканиран от стикера на вашия уред.]



    Когато използвате втори раздел за връзка на продукт, информацията е по-подробна – В търсачката излизат повече модели с обикновеното продуктово означение.Затова препоръчвам да използвате именно него, когато търсите сервизно ръководство или др. за климатик.

    Пример: Ако в търсачката на Service Support (раздел 1), напишете MSFAAU, няма да покаже продукт, докато при раздел 2, когато отворите менюто на “Residential Air Conditioner” за търсене под същото продуктово означение ще излязат всички модификации на MSFAAU.





    Надявам се, че тази информация ще Ви бъде от ползва, за тези които не знаят все още за съществуването на това приложение.Така ще си спестите лутането в разни интернет страници за намиране на сервизен документ, а и някои официални файлове с инфо не присъстват в интернет пространството – тук може да ги разгледате и придобиете обща представа за работата на определена машина, която ви интересува.

    Успех и бъдете здрави...
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    Magiaconatus одобрява това.
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