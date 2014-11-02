Midea LetsLink – Общодостъпна информация и технически ръководства

LetsLink е официална мобилна платформа предназначена за тест/диагностика, съпорт и цялостна техническа документация на Midea и нейните производни.Въпреки оторизирания достъп за официални дилъри и представители, има възможност да се разглежда техническа информация, тренировъчни материали и брошури от обикновени потребители.







[След като сте инсталирали и отворили приложението на стартовия панел натискате бутон „Tourist” за вход като обикновен потребител.]





[В менюто имате възможност да търсите инфо за съответен модел по продуктов код, заводско означение или сериен номер.Серийния номер може да бъде директно сканиран от стикера на вашия уред.]

