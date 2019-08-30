MHI 20ZS-S прекъсва турбината

При единия климатик на родителите ми забелязахме, че турбината на вътрешното тяло работи на пресекулки.
Звукът е подобен като когато има много силен вятър и въздух влиза през кондензния маркуч.
На ауто няма почти никакъв дебит, на ръчна на 5-та скорост докарва като дебит за 2-3 скорост.
Не мога да разбера дали напълно спира турбината и тръгва пак или просто си мени оборотите.
През 5-10 мин за секунда се чува едно с-с-сс-с-с.
В момента го държим на 3-та скорост, охлажда и не светят никакви кодове за грешка.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и какво може да е?