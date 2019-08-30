Резултати от 1 до 2 от общо 2

MHI 20ZS-S прекъсва турбината

  1. dwrbudr
    Nov 2010
    Бургас
    1,301
    Днес19:57 #1

    MHI 20ZS-S прекъсва турбината

    При единия климатик на родителите ми забелязахме, че турбината на вътрешното тяло работи на пресекулки.
    Звукът е подобен като когато има много силен вятър и въздух влиза през кондензния маркуч.
    На ауто няма почти никакъв дебит, на ръчна на 5-та скорост докарва като дебит за 2-3 скорост.
    Не мога да разбера дали напълно спира турбината и тръгва пак или просто си мени оборотите.
    През 5-10 мин за секунда се чува едно с-с-сс-с-с.
    В момента го държим на 3-та скорост, охлажда и не светят никакви кодове за грешка.
    Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и какво може да е?
  3. Aleksandars
    Jan 2008
    Plovdiv
    10,141
    Днес20:08 #2

    Отговор: MHI 20ZS-S прекъсва турбината

    Проблема е, че имате силно замърсена турбина и топлообменник.
