Здравейте,
имаме въпросния кафеавтомат от 2-3 месеца. Изпълних всичко по "препоръки". Купих по-евтино кафе от което направих и излях сигурно 30-40 кафета отначало. После си минах на прилично кафе. До момента съм пробвал от Ковим, през Илли до Ришар кафе. Арабики и смесици с робуста. При всички без значение от марката и типа кафе екстракцията е доста кракто. Кафето изтича за десетина секунди. Усеща се вкус, има някакъв каймак, но ми идва някак "тънко" кафето. Нагласил съм я на най-ситната степен на мелачката и таблетките в съда за отпадъци са прилично твърди, но очаквах далеч по-добри резултати. В работата имаме машинка (крупс), която работи с мляно кафе и същият Ковим (но млян) там прави значително по-ароматно кафе. Имате ли опит с тази машина и има ли как да я хакна да пуска повече кафе? Имам подозренията, че дозата на кафето, което мели е по-малка. Да добавя променил съм скритите настройки и температурата е сетната ма макс. 3 зърна на аромата за кафето. Почиства се редовно групата.. Зърната, които купувам гледам да са поне среден клас. Последно взех Маромас Орфеа. Още не съм го пробвал, тъй като в съда за кафе има още Ковим, но не очаквам да има огромна разлика.