Помощ при избора на лаптоп до около 1500лв

Здравейте,ще купувам лаптоп,но не съм наясно със сглобките,елементите и тяхната производителност.Ще се ползва за средно тежки игри,интернет, музика,филми,ще го свързвам с ТВ-то посредством hdmi,тоест,ще го местя доста (по възможност метална сглобка).Насочихаме към Леново Легион,Acer Aspire 7,Acer Aspire Nitro 5.Но пък Асуса бил за предпочитане пред Acer-a.И се побърках вече.Дисплей 15-17, процесор i5,i7(по възможност 4 ядра).Рам 8гб ддр4, видео 4гб ддр5 (1050,1050Ти,1060).Не държа на ОС и на ССД.Благодаря