Резултати от 1 до 10 от общо 10

Помощ при избора на лаптоп до около 1500лв

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  1. bojoviki
    bojoviki е офлайн
    Junior Member Аватара на bojoviki
    Тук е от
    Dec 2016
    Живее в
    Варна
    Мнения
    70
    Вчера16:18 #1

    Помощ при избора на лаптоп до около 1500лв

    Здравейте,ще купувам лаптоп,но не съм наясно със сглобките,елементите и тяхната производителност.Ще се ползва за средно тежки игри,интернет, музика,филми,ще го свързвам с ТВ-то посредством hdmi,тоест,ще го местя доста (по възможност метална сглобка).Насочихаме към Леново Легион,Acer Aspire 7,Acer Aspire Nitro 5.Но пък Асуса бил за предпочитане пред Acer-a.И се побърках вече.Дисплей 15-17, процесор i5,i7(по възможност 4 ядра).Рам 8гб ддр4, видео 4гб ддр5 (1050,1050Ти,1060).Не държа на ОС и на ССД.Благодаря
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  3. pulsedriverbg
    pulsedriverbg е офлайн
    Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Живее в
    Силистра
    Мнения
    544
    Вчера17:07 #2

    Отговор: Помощ при избора на лаптоп до около 1500лв

    Моя съвет е за игри да си вземете настолна машинка, а за другото може да си изберете лаптоп. По малко главоболия ще имате и по добра пройзводителност при игрите.

    Средно тежки игри какво трябва да значи ....някой май ще Ви даде средно смислено предложение в крайна сметка ми се струва. Трябва да се знае на каква резолюция с какви настройки на качеството се търси и на коя игра та да се даде адекватен отговор. Мисля разбирате правилно? Главния минус за мен в играенето на лаптоп са проблемите с охлаждането и свързаната с това безпроблемна работа в дългосрочен период.

    Не сте определили какъв размер точно се търси (15 или 17). Хвърлих око на Леново Легион и нищо метално не виждам в конструкцията(освен някой елементи разбира се) поправете ме ако греша. Другите ме е страх да ги разгледам. Но за 1500лв. с метална сглобка .... ми се струва трудно до невъзможно ако е за нов лаптоп. Ето това е един приличен сайт за старт на четенето Ви отностно всички въпроси, които Ви вълнуват.

    Ето това е модел с метална сглобка за мен.
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  4. bojoviki
    bojoviki е офлайн
    Junior Member Аватара на bojoviki
    Тук е от
    Dec 2016
    Живее в
    Варна
    Мнения
    70
    Вчера18:07 #3

    Отговор: Помощ при избора на лаптоп до около 1500лв

    Благодаря за изчерпателния отговор.Знам минусите на лаптопите, затова чак сега ми е първият.Писах за игрите, заради децата,но това е от време на време,имам настолен.Сложих такъв бюджет,за да не го мисля в близките години.Сега ще разгледам и на живо ASUS FX503VD-E4023, 15.6" FHD, i5-7300HQ, 8GB RAM, 128GB SSD, 1TB SSHD, GTX 1050 4GB,
    Сега разглеждам този,но е с 100лв над бюджета заради ссд-то.Без него е се вмества.
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  5. DundyTheCroc
    DundyTheCroc е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Oct 2017
    Мнения
    126
    Вчера18:22 #4

    Отговор: Помощ при избора на лаптоп до около 1500лв

    Ще свърши работа, стоте лева за ССД по-добре ги дай, има смисъл. Все пак провери за модела дали дисплея е с ШИМ, че на децата очите трябва да се пазят.
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  6. pulsedriverbg
    pulsedriverbg е офлайн
    Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Живее в
    Силистра
    Мнения
    544
    Вчера18:50 #5

    Отговор: Помощ при избора на лаптоп до около 1500лв

    Щом имате настолен и игрите ще са "от време на време" да се наливат пари в тази насока..... Имайте в предвид, че ако се играе продължително и позагрее производителността ще спадне. Също екрана ако е 1920х1080 то на видео картата ще й дойде малко на нагорнище ако търсиш и качество при тежки игри.

    С този бюджет няма как да вземете вечна машинка, така че не прекалявайте. Този Асус е с IPS екран поне, но с какво качество е малко е мистерия. Както каза колегата - обърнете внимание на ШИМ-а, но По добре ССД-то да остане. А нали трябваше да е с "метална сглобка"?
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  8. bojoviki
    bojoviki е офлайн
    Junior Member Аватара на bojoviki
    Тук е от
    Dec 2016
    Живее в
    Варна
    Мнения
    70
    Вчера20:03 #6

    Отговор: Помощ при избора на лаптоп до около 1500лв

    Можете и вие да предлагате,но на живо ми допадна даже и клавиатурата, раздалечени бутони.Ще копна характеристиките,че не съм запознат със ШИМ-а.Иначе е метален.

    ДИСПЛЕЙ 15.6" (39.62 cm) Матов IPS LED Full HD (1920 x 1080)
    ПРОЦЕСОР Intel Core i5-7300HQ Kaby Lake Quad-Core (2.50 GHz up to 3.50 GHz, 6 MB cache)
    RAM ПАМЕТ 8 GB DDR4 / 2 слота (1 свободен)
    SSD ДИСК 128 GB SSD
    ХАРД ДИСК 1 TB SATA 5400 оборота/м + 8 GB SSHD Hybrid
    ВИДЕО КАРТА NVIDIA GeForce GTX 1050, DDR5 - 4GB
    ОПТИЧНО УСТРОЙСТВО DVD+/-RW
    БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА WI-FI 802.11 ac/a/b/g/n Wlan
    МРЕЖОВА КАРТА LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000
    3G/4G ИНТЕРНЕТ НЕ
    BLUETOOTH ДА
    КАМЕРА HD Камера
    МИКРОФОН ДА
    АУДИО Audio by ICEpower, Sonic Master
    ЧЕТЕЦ ЗА КАРТИ ПАМЕТ ДА
    ПОРТОВЕ HDMI1 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0
    ЦВЯТ Метален
    ТЕГЛО 2.20 кг.
    БАТЕРИЯ 4-клетъчна Li-Ion
    КОМПЛЕКТА ВКЛЮЧВА Лаптоп, зарядно за лаптоп, батерия за лаптоп, гаранционна карта
    MULTI-TOUCH ДИСПЛЕЙ НЕ
    LED СВЕТЕЩА КЛАВИАТУРА ДА
    ДРУГИ Illuminated Keyboard. БДС кирилизация на клавиатурата.
    OЕM КОД 90NR0GN1-M01320
    ГАРАНЦИЯ 2 години
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  9. DundyTheCroc
    DundyTheCroc е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Oct 2017
    Мнения
    126
    Вчера21:59 #7

    Отговор: Помощ при избора на лаптоп до около 1500лв

    Кой модел точно е Асуса, аз съм на малко по-стар от предполагам същата серия на работа и има отвратителен ШИМ, който убива кефа от добрата IPS матрица.
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  10. bojoviki
    bojoviki е офлайн
    Junior Member Аватара на bojoviki
    Тук е от
    Dec 2016
    Живее в
    Варна
    Мнения
    70
    Вчера22:29 #8

    Отговор: Помощ при избора на лаптоп до около 1500лв

    Цитат Първоначално публикувано от DundyTheCroc Виж публикацията
    Кой модел точно е Асуса, аз съм на малко по-стар от предполагам същата серия на работа и има отвратителен ШИМ, който убива кефа от добрата IPS матрица.
    UPGRADED ASUS FX503VD-E4023, 15.6" FHD, i5-7300HQ, 8GB RAM, 128GB SSD, 1TB SSHD, GTX 1050 4GB, Метален
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  11. DundyTheCroc
    DundyTheCroc е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Oct 2017
    Мнения
    126
    Вчера22:56 #9

    Отговор: Помощ при избора на лаптоп до около 1500лв

    Не мога да го намеря в списъка с тези без ШИМ, така че на живо тест с камерата на телефона и молив.
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  12. bojoviki
    bojoviki е офлайн
    Junior Member Аватара на bojoviki
    Тук е от
    Dec 2016
    Живее в
    Варна
    Мнения
    70
    Вчера23:33 #10

    Отговор: Помощ при избора на лаптоп до около 1500лв

    Благодаря, засега спирам да търся други модели.И да не разводним темата,ще отворя друга с въпроси относно SSD.
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