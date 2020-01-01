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Тепловые пушки

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  1. Alik80
    Alik80 е на линия
    Junior Member
    Тук е от
    Aug 2017
    Мнения
    30
    Днес12:34 #1

    Тепловые пушки

    Дизельная, газовая и электрическая тепловая пушка - экономно, мощно и эффективно!

    Перед человеком, может стоять ряд задач, связанных с отоплением. Например, быстро обогреть помещение большой квадратуры или просушить его после строительных работ. Создать комфортную температуру в загородном доме или на даче за короткое время, на непродолжительный срок. Если говорить о производственном цехе или промышленном складе с огромными площадями, то обогрев подобных помещений, сложнейшая задача.
    В таких ситуациях в бой бросаем - дизельную тепловую пушку. Там, где прокладку газопровода в помещение или к объекту обогрева, не возможно!


    Подробнее: https://in-green.com.ua/dizjelnyje-pushki#ixzz6Duow1zXf
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  3. morandis
    morandis е на линия
    Member
    Тук е от
    Sep 2016
    Мнения
    509
    Днес13:01 #2

    Отговор: Тепловые пушки

    В близките 5 години няма да имаме нужда от подобни калорифери, предстоят най-топлите зими в човешката история
    "В Болгарии - эта зима очень теплая и сухая - пока что. Вода в плотинах снижается и даже не достигает питья - например, в городе Перник под Софией существует режим использования воды.Вода в Дунае также снижается, но это не помешало Борисовскому правительству Болгарии и его правящей партии "ГЕРБ" объявить двух российских дипломатов шпионами - это очень порадовало послов США, Англии и Канады.Да, Борисов и ГЕРБ снова обвинят Россию в нехватке воды в Болгарии. Также сейчас в Болгарии ведется расследование отравления богатого болгарского производителя оружия Гебрева в 2015 году.Опять же, российскую связь с отравлением Сергея Скрипала ищут - отравителем является тот же Сергей Федотов, который тоже был и в Болгарии."

    Подробнее:     https://rusvesna.su/news/1580230391
    Този пост е редактиран от morandis; Днес в 13:10.
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