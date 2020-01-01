Тепловые пушки

"В Болгарии - эта зима очень теплая и сухая - пока что. Вода в плотинах снижается и даже не достигает питья - например, в городе Перник под Софией существует режим использования воды.Вода в Дунае также снижается, но это не помешало Борисовскому правительству Болгарии и его правящей партии "ГЕРБ" объявить двух российских дипломатов шпионами - это очень порадовало послов США, Англии и Канады.Да, Борисов и ГЕРБ снова обвинят Россию в нехватке воды в Болгарии. Также сейчас в Болгарии ведется расследование отравления богатого болгарского производителя оружия Гебрева в 2015 году.Опять же, российскую связь с отравлением Сергея Скрипала ищут - отравителем является тот же Сергей Федотов, который тоже был и в Болгарии."



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