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Junior Member
Тепловые пушки
Дизельная, газовая и электрическая тепловая пушка - экономно, мощно и эффективно!
Перед человеком, может стоять ряд задач, связанных с отоплением. Например, быстро обогреть помещение большой квадратуры или просушить его после строительных работ. Создать комфортную температуру в загородном доме или на даче за короткое время, на непродолжительный срок. Если говорить о производственном цехе или промышленном складе с огромными площадями, то обогрев подобных помещений, сложнейшая задача.
В таких ситуациях в бой бросаем - дизельную тепловую пушку. Там, где прокладку газопровода в помещение или к объекту обогрева, не возможно!
Подробнее: https://in-green.com.ua/dizjelnyje-pushki#ixzz6Duow1zXf
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Member
Отговор: Тепловые пушки
В близките 5 години няма да имаме нужда от подобни калорифери, предстоят най-топлите зими в човешката история
"В Болгарии - эта зима очень теплая и сухая - пока что. Вода в плотинах снижается и даже не достигает питья - например, в городе Перник под Софией существует режим использования воды.Вода в Дунае также снижается, но это не помешало Борисовскому правительству Болгарии и его правящей партии "ГЕРБ" объявить двух российских дипломатов шпионами - это очень порадовало послов США, Англии и Канады.Да, Борисов и ГЕРБ снова обвинят Россию в нехватке воды в Болгарии. Также сейчас в Болгарии ведется расследование отравления богатого болгарского производителя оружия Гебрева в 2015 году.Опять же, российскую связь с отравлением Сергея Скрипала ищут - отравителем является тот же Сергей Федотов, который тоже был и в Болгарии."
Подробнее: https://rusvesna.su/news/1580230391
Този пост е редактиран от morandis; Днес в 13:10.
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