Продавам телевизор LG

[B]1. Устройство - модел и наименование
42LE5300
2. Допълнителна информация
Без забележки,в отлично състояние,като нов е,работи перфектно.Full HD.Има и стойка ктм него.
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3. Състояние и гараниця
Използван е над 2 години и то за кратко.
4. Задължително -[B]Цена, възможност за бартер?
Цена...600 лева
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
Изпращам с Еконт.Или лично предаване.За град Пловдив.
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
0888595953 redsonya@abv.bg
7. Снимки: