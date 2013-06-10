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Продавам телевизор LG

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  1. redsonya
    redsonya е на линия
    Novice
    Тук е от
    Feb 2017
    Мнения
    0
    Днес21:19 #1

    Post Продавам телевизор LG

    [B]1. Устройство - модел и наименование
    42LE5300

    2. Допълнителна информация
    Без забележки,в отлично състояние,като нов е,работи перфектно.Full HD.Има и стойка ктм него.

    [B]
    3. Състояние и гараниця
    Използван е над 2 години и то за кратко.


    4. Задължително -[B]Цена, възможност за бартер?
    Цена...600 лева


    5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

    Изпращам с Еконт.Или лично предаване.За град Пловдив.


    6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

    0888595953 redsonya@abv.bg


    7. Снимки:
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