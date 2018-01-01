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Novice
Продавам Bsn NO-Xplode 3.0
1. Устройство - модел и наименование:
....Попълнете тук....Bsn NO-Xplode 3.0
2. Допълнителна информация
...Попълнете тук.....Не е отварян. Купил съм го от тук: https://fitnesidobavki.com/shop/%D0%...no-xplode-3-0/
3. Състояние и гараниця
...Попълнете тук.....ново
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
...Попълнете тук.....
60 лева
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
...Попълнете тук.....Казанлък, изпращам по Еконт
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
...Попълнете тук.....0887 499 377
7. Снимки:
...Добавете тук.....
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