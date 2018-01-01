1. Устройство - модел и наименование:

....Попълнете тук....Bsn NO-Xplode 3.0


2. Допълнителна информация

...Попълнете тук.....Не е отварян. Купил съм го от тук: https://fitnesidobavki.com/shop/%D0%...no-xplode-3-0/


3. Състояние и гараниця

...Попълнете тук.....ново


4. Задължително -Цена, възможност за бартер?

...Попълнете тук.....
60 лева

5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

...Попълнете тук.....Казанлък, изпращам по Еконт


6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

...Попълнете тук.....0887 499 377


7. Снимки:

...Добавете тук.....