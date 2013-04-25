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Продавам ресивър 7+2 Onkyo NR-616 и колони Jamo 606, Onkyo 1бр. SKF530C и 2бр. SKF530F

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  1. batNIKI
    batNIKI е на линия
    Junior Member
    Тук е от
    Sep 2013
    Мнения
    14
    Днес02:24 #1

    Продавам ресивър 7+2 Onkyo NR-616 и колони Jamo 606, Onkyo 1бр. SKF530C и 2бр. SKF530F

    1. Устройство - модел и наименование:

    .Onkyo NR-616, Jamo 606, Onkyo 1бр. SKF530C и 2бр. SKF530F


    2. Допълнителна информация

    Ресивъра е в перфектно техническо и външно състояние и всички аксесоари към него. Пазя му и кашона. Колоните свирят перфектно като имат една-две дребни външни забележки. Подарък Wi-FI USB стик за ресивъра! Продавам ги защото минах на по висок клас ресивър Denon и колони Klipsch.


    3. Състояние и гараниця

    Състояние отлично! Гаранция изтекла!


    4. Задължително -Цена, възможност за бартер?

    1050лв. комплект всичко! Бартер не!


    5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

    гр. София. Предпочитам лично предаване заради обема и тежестта на колоните както и липсата на оригиналната опаковка за тях!


    6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

    0888325159 Николай


    7. Снимки:

    https://1drv.ms/u/s!AtLZEiDtG4zi1wkHeigIjJq1WY3V
    https://1drv.ms/u/s!AtLZEiDtG4zi1woJJyig8NTkTgrd
    https://1drv.ms/u/s!AtLZEiDtG4zi1wyo-4gVScBALFSq
    https://1drv.ms/u/s!AtLZEiDtG4zi1w-oW2_KYEyAvdo5
    https://1drv.ms/u/s!AtLZEiDtG4zi1xCX3ZiRwlsgWxQB
    Този пост е редактиран от batNIKI; Днес в 02:30.
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