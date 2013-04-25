Продавам ресивър 7+2 Onkyo NR-616 и колони Jamo 606, Onkyo 1бр. SKF530C и 2бр. SKF530F

1. Устройство - модел и наименование:
.Onkyo NR-616, Jamo 606, Onkyo 1бр. SKF530C и 2бр. SKF530F
2. Допълнителна информация
Ресивъра е в перфектно техническо и външно състояние и всички аксесоари към него. Пазя му и кашона. Колоните свирят перфектно като имат една-две дребни външни забележки. Подарък Wi-FI USB стик за ресивъра! Продавам ги защото минах на по висок клас ресивър Denon и колони Klipsch.
3. Състояние и гараниця
Състояние отлично! Гаранция изтекла!
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
1050лв. комплект всичко! Бартер не!
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
гр. София. Предпочитам лично предаване заради обема и тежестта на колоните както и липсата на оригиналната опаковка за тях!
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
0888325159 Николай
7. Снимки:
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