Продавам 50" плазма Panasonic P50PY70P

1. Устройство - модел и наименование:
Плазмен телевизор Panasonic 50PY70P
2. Допълнителна информация
50 инчов плазмен телевизор, 1920x1080 Full HD, 2 HDMI входа, 2 SCART, Component.
Първи собственик.
3. Състояние и гараниця
Добро състояние. Извън гаранция.
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
380 лв.
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
Телевизорът може да бъде видян/тестван на живо в София, център.
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
xoxomoxo@gmail.com
7. Снимки: