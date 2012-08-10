Hitachi Климатици
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Продавам 50" плазма Panasonic P50PY70P

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  1. XoXo
    XoXo е на линия
    Junior Member
    Тук е от
    Mar 2008
    Живее в
    София
    Мнения
    40
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    Днес11:45 #1

    Продавам 50" плазма Panasonic P50PY70P

    1. Устройство - модел и наименование:

    Плазмен телевизор Panasonic 50PY70P

    2. Допълнителна информация

    50 инчов плазмен телевизор, 1920x1080 Full HD, 2 HDMI входа, 2 SCART, Component.
    Първи собственик.

    3. Състояние и гараниця

    Добро състояние. Извън гаранция.

    4. Задължително -Цена, възможност за бартер?

    380 лв.

    5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

    Телевизорът може да бъде видян/тестван на живо в София, център.

    6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

    xoxomoxo@gmail.com

    7. Снимки:




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