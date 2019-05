New Nintendo 3DS XL Metallic Black с 32gb карта с игри - 300лв и New Nintendo 3DS XL Galaxy - 280лв.

1. Устройство - модел и наименование:



New Nintendo 3DS XL Galaxy с игри и 4gb карта

New Nintendo 3DS XL Metallic Blackс с игри и 32gb карта





2. Допълнителна информация



Представям ви новото New Nintendo 3DS XL, с

подобрена 3D функционалност, по-бърз процесор и нови контроли за управление. Комплектът включва супер запазена конзола New Nintendo 3DS XL Galaxy версия, стилус (писалка) и разбира се, зарядно, което не е включено в оригиналния комплект и се продава отделно.



Нинтендото (Metallic Black) е абсолютно безупречно, няма следи от ползване, неразличимо е от ново. Купувано е от Пулсар за 488 лв. Запазена е оригиналната кутия, документи, касова бележка. Абсолютно пълен комплект с 6-те AR карти (Augmented Reality/Добавена реалност).



Другата конзола (Galaxy) е специална версия, издавана само в US и Japan!





Новото New Nintendo 3DS XL е значително подобрено спрямо предишните версии, а именно:



- Ново 3D проследяване на лица:

Игрите вече се възпроизвеждат в super-stable 3D режим. Супер

стабилният 3D режим използва проследяване на лицето на играча в реално време, използвайки камерите на конзолата, за да пригоди ъгъла на гледане, така че 3D ефекта да не се губи, при промяна на посоката на гледане.



- Нови контроли за управление:

Добавен е C стик, който дава допълнителна възможност за контрол на камерата по време на игра или изпълняване на COMBO удари в съвместими

игри

- Добавени са два нови бутона отзад ZL и ZR, които също добавят нови възможности за управление.



- Вградена поддръжка на amiibo™ фигури:

Новото New Nintendo 3DS вече подържа и използването на amiibo™ фигури чрез вградения NFC четец в долния екран. Просто допрете amiibo™ фигурата до конзолата и вашия герой ще се появи във всички съвместими игри!



- Повече бързина:

Новото New Nintendo 3DS разполага с по-нов и мощен процесор, което позволява значително по-бързо зареждане на игрите в сравнение с

предишното поколение 3DS. Игрите вървят значително по-добре.



- По-добра камера

Камерата в новото Nintendo 3DS е също по-добра от предишните версии и снимките дори на тъмно са по-качествени.







3. Състояние и гараниця



Двете конзоли са използвани, състоянието им е неразличимо от ново.





4. Задължително - Цена, възможност за бартер?





New Nintendo 3DS XL Galaxy с игри и 4gb карта - 280 лв.

New Nintendo 3DS XL Metallic Blackс с игри и 32gb карта - 300 лв.



Бартери не ме интересуват.





5. Задължително - Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?



София

Еконт с опция преглед и тест за цялата страна. За София може и лично





6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:



0884770125



7. Снимки: