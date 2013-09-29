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Продаваммултимедиен плейър Popcorn Hour с HD

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  1. sashkow
    sashkow е на линия
    Novice
    Тук е от
    Sep 2019
    Мнения
    0
    Днес13:06 #1

    Продаваммултимедиен плейър Popcorn Hour с HD

    1. Устройство - модел и наименование:
    Popcorn Hour A210 в комплект с HD


    2. Допълнителна информация

    Мултимедийният плейър изглежда и работи отлично. Има wifi свързаност и хард диск (мисля, е 1GB)


    3. Състояние и гараниця

    Състоянието е отлично. В комплектацията има и дистанционно управление.


    4. Задължително -Цена, възможност за бартер?

    260 лв без бартери


    5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

    София, може да бъде пратен с куриер


    6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

    0878444274 или sashkow@gmail.com


    7. Снимки:
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    Този пост е редактиран от sashkow; Днес в 13:21.
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