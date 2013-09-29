Продаваммултимедиен плейър Popcorn Hour с HD

1. Устройство - модел и наименование:
Popcorn Hour A210 в комплект с HD
2. Допълнителна информация
Мултимедийният плейър изглежда и работи отлично. Има wifi свързаност и хард диск (мисля, е 1GB)
3. Състояние и гараниця
Състоянието е отлично. В комплектацията има и дистанционно управление.
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
260 лв без бартери
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
София, може да бъде пратен с куриер
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
0878444274 или sashkow@gmail.com
7. Снимки: