1. Устройство - модел и наименование:


дъно msi а320м pro e

рам 8 gb мах 2666 mhz

процесор 3.1 ghz amd а8-9600 randeon r7 общо 10- ядра ,4 ядра +6 графични с охлаждане

с мишка бежична обикновенна

2. Допълнителна информация


линк
https://www.msi.com/Motherboard/A320M-PRO-E.html
линк
https://www.jarcomputers.com/A-Data-....html?ref=prod
линк
https://ofisitebg.com/product/amd-cp...deon-r7-series


3. Състояние и гараниця

купени почти няма месец нови


4. Задължително -Цена, възможност за бартер?

цена 180 лв
бартер -не


5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

област пазарджик
пращам по куриер опция преглед тест

6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

0887426859


7. Снимки:

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