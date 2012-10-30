1. Устройство - модел и наименование:
дъно msi а320м pro e
рам 8 gb мах 2666 mhz
процесор 3.1 ghz amd а8-9600 randeon r7 общо 10- ядра ,4 ядра +6 графични с охлаждане
с мишка бежична обикновенна
2. Допълнителна информация
линк
https://www.msi.com/Motherboard/A320M-PRO-E.html
линк
https://www.jarcomputers.com/A-Data-....html?ref=prod
линк
https://ofisitebg.com/product/amd-cp...deon-r7-series
3. Състояние и гараниця
купени почти няма месец нови
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
цена 180 лв
бартер -не
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
област пазарджик
пращам по куриер опция преглед тест
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
0887426859
7. Снимки:
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