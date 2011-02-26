1. Устройство - модел и наименование:

Canon multipass C70


2. Допълнителна информация

.Мултифукционално устройство - телефон, факс, копир, скенер, цветен мастилено-струен принтер


3. Състояние и гараниця

Употребяван, работещ, пълен комплект


4. Задължително -Цена, възможност за бартер?

50лв, възможна е фактура с ДДС.


5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

гр.София. Изпращам по Спиди за сметка на купувача.


6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

ЛС тук, тел. 0888 509 588 или tsc1ltd@gmail.com


7. Снимки:

https://www.cnet.com/products/canon-...-color-series/