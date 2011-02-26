1. Устройство - модел и наименование:
Canon multipass C70
2. Допълнителна информация
.Мултифукционално устройство - телефон, факс, копир, скенер, цветен мастилено-струен принтер
3. Състояние и гараниця
Употребяван, работещ, пълен комплект
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
50лв, възможна е фактура с ДДС.
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
гр.София. Изпращам по Спиди за сметка на купувача.
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
ЛС тук, тел. 0888 509 588 или tsc1ltd@gmail.com
7. Снимки:
https://www.cnet.com/products/canon-...-color-series/