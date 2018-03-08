1. Устройство - модел и наименование:
Samsung A52s
2. Допълнителна информация
Продавам телефон Samsung A52s, закупен на 22.10.2021 с 2г. гаранция към Виваком. Телефона не е отварян.
3. Състояние и гараниця
Нов - 24м. гаранция.
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
670лв. Без Бартер.
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
гр.София, ж.к. Гоце Делчев
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
0883386501 или на ЛС
7. Снимки:
https://imageupload.io/i/Qf708FByzT