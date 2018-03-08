1. Устройство - модел и наименование:
Samsung A52s



2. Допълнителна информация

Продавам телефон Samsung A52s, закупен на 22.10.2021 с 2г. гаранция към Виваком. Телефона не е отварян.


3. Състояние и гараниця

Нов - 24м. гаранция.


4. Задължително -Цена, възможност за бартер?

670лв. Без Бартер.


5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

гр.София, ж.к. Гоце Делчев


6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

0883386501 или на ЛС


7. Снимки:

https://imageupload.io/i/Qf708FByzT