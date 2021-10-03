1. Устройство - модел и наименование:
A/ Mecool KM6 Deluxe 4/64GB, Gigabit, WiFi6, BT5.0, ATV 10
B/ Mecool KM2 Plus 2/16GB, 100 Ethernet, WFi+BT, ATV 11
2. Допълнителна информация
Смарт тв устройства, с които можете да гледате филми, телевизия, играете игри или общо взето разширите смарт функциите на своя телевизор. Напълно сертифицирани с Андроид ТВ и поддръжка за най-разпространените стрийминг платформи - Netflix (без KM6 Deluxe), HBO Max, SkyShowtime, Disney, Amazon, EON TV, b-box (Bulsat), A1 Xplore TV и др.
Ревю на KM6 Deluxe: https://androidpctv.com/review-mecoo...eluxe-opinion/
Ревю на KM2 Plus: https://techxreviews.com/mecool-km2-plus-review/
3. Състояние и гараниця
Нови, неупотребявани. Гаранция до февруари 2024 г. към производителя.
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
KM6 Deluxe - 180 лв.
KM2 Plus - 160 лв.
Без бартер.
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
Намират се в гр. Видин, за страната с куриер и опция за преглед и тест.
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
0896352502, Васил Вълчев
7. Снимки:
KM6 Deluxe - https://photos.app.goo.gl/GNwopdfBfuJWe1rf8
KM2 Plus - https://photos.app.goo.gl/VU63obKqWDytWooG6