Продавам проектор на LG

1. Устройство - модел и наименование:
Късофокусен проектор на LG
Модел: PF1000U
2. Допълнителна информация
Резолюция: 1920х1080
Яркост: 1000 лмюена
Потдържа 3D с активни очила
Проектора е лед и има към 30000 часа живот.
Има цифров тунер.
Има блутут за връзка с колонка.
Може да се каства от телефон
За повече въпроси не се притеснявайте да питате.
3. Състояние и гараниця
Без никакви забележки. Извън гаранция.
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
Цена; 1000лв.
Без бартер.
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
За София може лично предаване за страната със Спиди или Еконт
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:
Майл: Petiopetrow87@gmail.com
GSM: 0886955997- Петьо
7. Снимки: