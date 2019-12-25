Резултати от 1 до 1 от общо 1

Продавам проектор на LG

    Днес15:58 #1

    Продавам проектор на LG

    1. Устройство - модел и наименование:

    Късофокусен проектор на LG
    Модел: PF1000U


    2. Допълнителна информация

    Резолюция: 1920х1080
    Яркост: 1000 лмюена
    Потдържа 3D с активни очила
    Проектора е лед и има към 30000 часа живот.
    Има цифров тунер.
    Има блутут за връзка с колонка.
    Може да се каства от телефон
    За повече въпроси не се притеснявайте да питате.


    3. Състояние и гараниця

    Без никакви забележки. Извън гаранция.


    4. Задължително -Цена, възможност за бартер?

    Цена; 1000лв.
    Без бартер.


    5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?

    За София може лично предаване за страната със Спиди или Еконт


    6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email:

    Майл: Petiopetrow87@gmail.com
    GSM: 0886955997- Петьо


    7. Снимки:
