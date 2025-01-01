Western Digital White Label модел: WD220EEDGZ-11B9PA0
2. Допълнителна информация
Продавам неизползван твърд диск - Western Digital White Label модел: WD220EEDGZ-11B9PA0, произведен от WD на 23.11.2024 г (вижда се на етикета му).
Дискът е изаден от кутия WD My Book с капацитет от 22 TB, но работи перфектно и без забележки закачен и направо към дъното вътре в кутията на компютърът.
Подходящ е за съхранение на големи файлове и данни, за домашен архив, за неизчерпаемо място в гейминг компютъра ви, или за каквото друго решите.
Дискът е в отлично състояние, както е закупен е пускан само за тестове.
Качвам снимки от преди малко от Hard Disk Sentinel и CrystalDiskInfo на които се вижда реалното му състояние, часовете които е работеле, броя на включванията му и SMARTa му.
ЗАБЕЛЕЖКА: Понеже Дискът е изваден от външна кутия My Book, White Label са Enterprise дискове, равняващи се на сериите UltraStar и Gold, и се произвеждат само за външни кутии, и имат 3,3V защита на третият power pin, която блокира стартирането на диска, при закачането му директно към дъното - има две работещи решения на проблема:
Едното е да се изолира третият пин с полимидна лента Kapton, като се залепи тънко парче върху самият пин, за да не прави контакт със SATA кабелът, а другото е да се използва преходник Molex to SATA, тъй като Molex няма 3,3V, а поддържа само 5V и 12V, защитата се заобикаля и дискът работи нормално закачен направо за дъното.
За улеснение и удобство на купувача, дискът ще бъде изпратен с преходник Molex to Sata, като ще трябва само да си го вържите към захранването на компютъра, през този преходник
3. Състояние и гараниця
Нов - без гаранция
4. Задължително -Цена, възможност за бартер?
900 лева, без бартери
5. Задължително -Местонахождение - от кой град сте? Изпращате ли по куриер?
Дискът се намира в гр. Разград, изпращам с наложен платеж с Еконт или Спиди, с опция за преглед и тест.
6. Задължително - Контакти - телефон, Skype или Email: