Western Digital White Label модел: WD220EEDGZ-11B9PA0

Продавам неизползван твърд диск - Western Digital White Label модел: WD220EEDGZ-11B9PA0, произведен от WD на 23.11.2024 г (вижда се на етикета му).

Дискът е изаден от кутия WD My Book с капацитет от 22 TB, но работи перфектно и без забележки закачен и направо към дъното вътре в кутията на компютърът.

Подходящ е за съхранение на големи файлове и данни, за домашен архив, за неизчерпаемо място в гейминг компютъра ви, или за каквото друго решите.

Дискът е в отлично състояние, както е закупен е пускан само за тестове.

Качвам снимки от преди малко от Hard Disk Sentinel и CrystalDiskInfo на които се вижда реалното му състояние, часовете които е работеле, броя на включванията му и SMARTa му.

ЗАБЕЛЕЖКА: Понеже Дискът е изваден от външна кутия My Book, White Label са Enterprise дискове, равняващи се на сериите UltraStar и Gold, и се произвеждат само за външни кутии, и имат 3,3V защита на третият power pin, която блокира стартирането на диска, при закачането му директно към дъното - има две работещи решения на проблема:

Едното е да се изолира третият пин с полимидна лента Kapton, като се залепи тънко парче върху самият пин, за да не прави контакт със SATA кабелът, а другото е да се използва преходник Molex to SATA, тъй като Molex няма 3,3V, а поддържа само 5V и 12V, защитата се заобикаля и дискът работи нормално закачен направо за дъното.

За улеснение и удобство на купувача, дискът ще бъде изпратен с преходник Molex to Sata, като ще трябва само да си го вържите към захранването на компютъра, през този преходник

Дискът се намира в гр. Разград, изпращам с наложен платеж с Еконт или Спиди, с опция за преглед и тест.

